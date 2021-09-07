“الحياة من غيرك وحشة والناس بقت مش كويسة”.. كلمات مؤثرة لـ سامى العدل من إبنته رشا

أكدت رشا سامى العدل إبنة الراحل سامى العدل، عن كثرة حبها لأبيها وإشتياقها له، وعبرت عن ذلك بكلمات مؤثرة، توضح من خلالها كثرة الألام التى تعانى منها، منذ أن رحل فى عام 2015 وقالت:ـ “الحياة تعبتنى من غيرك، والناس كلها مش كويسة، ومفيش حد بقى فى قلبه رحمة”.

وعلقت من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى “فيس بوك”:ـ “الحب الكبير والاعظم على مدار الدهر.. وحشنى حضنك كتير ووحشتنى أوى، ووحشنى سؤالك عليا، حتى وإنت بتناكفنى وحشتنى.. فى حاجة دائماً نقصانى، وكمان بحس إنى لوحدى فى الدنيا، وأنا من غيرك مش عارفة أتصرف ولا أخد قرار فى أى شئ، وكمان مش عارفة أتعامل مع أحد ومش عارف أواجه المشاكل”.

وتابعت:ـ “أنا كنت بستمد قوتى وطاقتى فى الحياة منك، والناس اللى كانت بتعملى حساب فى وجودك نسوا أصلاً أنهم كانوا يعرفوك ونسوا خيرك عليهم، على الرغم إنى مش محتاجة شئ من أحد غير السؤال والطبطبة من وقت للتانى، وحشتنى جداً ونفسى أشوفك أجلس معاك، وأحكى معاك”.

وإختتمت قائلة:ـ “كانت أخر ذكرياتى معاك، وأنا مش مستحملة أقعد فى البيت، والناس مش عارفة إنى من غيرك مكسورة من جوايا، وبقى عندى برود أعصاب، ومش فارق معايا أى حاجة فى الدنيا، والناس مش عارفة إنى أنت حبى الأكبر، وإنى من غيرك ولا شئ”.

وجديراً بالذكر أن رشا فى وقت سابق عبرت عن شعورها بالحزن لفراق والدها، وذلك بشكل سنوى، مع ذكرى وفاة والدها، حيث قامت بالتعليق على حسابها الرسمى على “فيس بوك” وكتبت:ـ “الناس مش عارفة إنى مش طايقة أقعد فى البيت قبل السنوية بثلاثة أسابيع، ونفسيتى بتكون مش سوية، وبحاول أضغط نفسى وأشغلها فى أى حاجة، وكمان الناس مش عارفة أن عدى 6 سنين على وفاتك، وشنطة الهدوم الخاصة بك زى ما هى فى الريسبشن، وأنا مش عارفة أنقلها فى مكان تانى، ولا عارفة أدى اللى فيها لأحد”.