بعد إعلان الحلقة 78 من قيامة عثمان توقعات بمصير المؤسس بعد القبض عليه وحقيقة خنجر غوندوز

يعود مسلسل قيامة عثمان مرة أخرى يوم الأربعاء المُقبل الموافق 19 يناير بعد فترة قصيرة من التوقف وبعد الإعلان الأول له والذي كشف عن العديد من الأحداث، أصبح عشاق المسلسل في تلهف شديد للتعرف على السيناريوهات المُتوقعة وعلى الأخص مصير القائد التُركي مؤسس الخلافة العثمانية بعد ظهوره مقبوضًا عليه، وبالطبع كان هذا مُتوقعًا بعد أن استمعت جوليا لحديث روغاتوس وكوسيس والتخطيط للإيقاع بالوزير علم شاه ونيكولا في قلعة بيلاجيك، وبالتالي اتخذ الوزير ونيكولا احتياطاتهم اللازمة وهذا يتضح أيضًا من مواجهة كوسيس ونيكولا في الإعلان.

الحلقة 78 من قيامة عثمان والقبض على المؤسس

هذه المرة الثانية التي يقع فيها القائد التركي في يد الوزير علم شاه وعلى ما يبدو أن تلك المرة سوف يتعرض عثمان وجنوده للتعذيب بشدة من جلال المُساعد للوزير، والذي ظهر في صور له قام بنشرها على حسابه على انستقرام بأنه يتبع المغول كما أن ظهور غيخاتو القائد المغولي مرة أخرى يؤكد تلك العلاقة هذا إلى جانب إشتعال الأحداث من جديد واتخاذها لمسار متميز.

من المتوقع أن توروغوت سوف يكون له دور كبير هو وبقية محاربي عثمان الذين تمكنوا من الهرب في إنقاذ المؤسس وكذلك كوسيس والسيد غينجي، والذين يظهرون أنهم هم من وقعوا في أسر الوزير ونيكولا وهذا المتوقع لأنه لا يوجد أحد بالخارج غيرهم حيث أن غوندوز ما زال على تأييده للوزير وفي الغالب سوف يتم تخليص عثمان أثناء ترحيله للمحاكمة أمام غيخاتو وقد يكون لكونور ألب دور كبير في ذلك.

حقيقة خنجر غوندوز

ظهر في إعلان الحلقة 78 من قيامة عثمان قيام غوندوز بطعن عثمان من ظهره وهو متوجه ناحية الوزير علم شاه عندما طعن الوزير على ما يبدو السلطان مسعود في ظهره، ومن توالي الحدثين يُمكن القول أن ذلك حلمًا للسيد عثمان حيث أن الوزير طعن السلطان في ظهره وكذلك شقيقه غوندوز وهذا الاحتمال الأقرب للأحداث.

أما في حالة أن ذلك الموقف لم يكن حلم فهذا معناه أن مصير غوندوز سوف يكون هو نفس مصير عمه وإن كان هذا غير موجود تاريخيًا، ولكن من المتوقع أن يعود غوندوز لرشده ويُساعد شقيقه فيما بعد وقد يكون ذلك من خلال كونور ألب والذي سوف يوضح الأمور الغائبة لشقيق عثمان الأكبر.