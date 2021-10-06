عرض الحلقة 65 الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان اليوم.. القنوات الناقلة والمواعيد

بواسطة محمد فوزي

بعد طول ترقب وانتظار، تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021، أحداث الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان، بدءًا من الحلقة الخامسة والستين، وسط توقعات بتحقيق نسب مشاهدات كبيرة، بالرغم من إذاعة العديد من المسلسلات التاريخية مثل بربروس وغيرها، إلا أن تلك المسلسل تستحوذ على إعجاب ومتابعة الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي، خاصةً وأنها تتناول تفاصيل حقبة تاريخية هامة لأحداث إقامة الدولة العثمانية آخر فصول الخلافة الإسلامية، بالإضافة إلى أنها تمثل امتداد لمسلسل قيامة أرطغرل الشهير.

عرض الحلقة 65 الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان اليوم.. القنوات الناقلة والمواعيد

مواعيد إذاعة قيامة عثمان

تبدأ أحداث الحلقة رقم 65 وهي الحلقة الأولى من الجزء الثالث في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة atv التركية الناقل الحصري لها، مع العلم أن تلك القناة يمكن متابعتها من داخل تركيا والدول المجاورة، على أن يتم رفعها في الثانية عشر صباحًا على منصة نور بلاي NOOR PLAY مترجمة للغة العربي.

عرض الحلقة 65 الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان اليوم.. القنوات الناقلة والمواعيد 1 6/10/2021 - 6:23 م
عرض الحلقة 65 الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان اليوم.. القنوات الناقلة والمواعيد
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تفاصيل بدء إذاعة الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان الأربعاء| والقنوات الناقلة

بينما يتم نقلها وإذاعتها مساء الخميس، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية على قناة اليرموك الأردنية والفجر الجزائرية، على أن يتم إعادتها الواحد ظهر الجمعة على نفس القنوات.

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عرض الحلقة 65 الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان اليوم.. القنوات الناقلة والمواعيد 2 6/10/2021 - 6:23 م
عرض الحلقة 65 الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان اليوم.. القنوات الناقلة والمواعيد

تردد القنوات الناقلة الناقلة

ننشر لكم جميع ترددات القنوات الناقلة للمسلسل على القمر الصناعي النايل سات، وهي تنقل المسلسل مترجمة باللغة العربية:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب
فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي
دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي
الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي
الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي
اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي


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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

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