عرض الحلقة 65 الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان اليوم.. القنوات الناقلة والمواعيد

بعد طول ترقب وانتظار، تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021، أحداث الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان، بدءًا من الحلقة الخامسة والستين، وسط توقعات بتحقيق نسب مشاهدات كبيرة، بالرغم من إذاعة العديد من المسلسلات التاريخية مثل بربروس وغيرها، إلا أن تلك المسلسل تستحوذ على إعجاب ومتابعة الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي، خاصةً وأنها تتناول تفاصيل حقبة تاريخية هامة لأحداث إقامة الدولة العثمانية آخر فصول الخلافة الإسلامية، بالإضافة إلى أنها تمثل امتداد لمسلسل قيامة أرطغرل الشهير.

مواعيد إذاعة قيامة عثمان

تبدأ أحداث الحلقة رقم 65 وهي الحلقة الأولى من الجزء الثالث في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة atv التركية الناقل الحصري لها، مع العلم أن تلك القناة يمكن متابعتها من داخل تركيا والدول المجاورة، على أن يتم رفعها في الثانية عشر صباحًا على منصة نور بلاي NOOR PLAY مترجمة للغة العربي.

بينما يتم نقلها وإذاعتها مساء الخميس، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية على قناة اليرموك الأردنية والفجر الجزائرية، على أن يتم إعادتها الواحد ظهر الجمعة على نفس القنوات.

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تردد القنوات الناقلة الناقلة

ننشر لكم جميع ترددات القنوات الناقلة للمسلسل على القمر الصناعي النايل سات، وهي تنقل المسلسل مترجمة باللغة العربية: