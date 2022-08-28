الحق السهرات الباقية في مهرجان “محكى القلعة 30” أيام من الطرب والإبداع

لا شك أن مهرجان الموسيقي والغناء الذي يقدم حاليا في دورته ال30 على قلعة صلاح الدين، “محكى القلعة 30″، تحت رعاية وزارة الثقافة، ودار الأوبرا المصرية، ووزارة السياحة، يعد حدثا فنيا على أعلى مستوى من الرقي، وأبرز دليل على الاهتمام برعاية الفنون العريقة والأصيلة، والحرص على وصولها إلى الجماهير المتعطشة للفن الراقي الأصيل.

فعلا إن الرد على مدعي الفن، والحاملين لألوية الفنون الهابطة بحجة “الجمهور عايز كده” يكون بتقديم الفن الأصيل لجمهوره الحقيقي الذي يسعى إليه أينما يكون.

مهرجان “محكى القلعة 30” حضور كثيف وبرنامج متكامل ومتنوع

لقد استطاع القائمون على هذا الحدث الفني الهام تنظيمه بحرفية كبيرة، فاستفادوا من الموقع الفريد لقلعة صلاح الدين من الجانب التاريخي والتراثي، وموقعه الجغرافي في إعداد مسرح متكامل لاستقبال الفرق الموسيقية المختلفة بتجهيزاتها، واستقبال الجمهور بشكل ممتاز، مع إتاحة فرصة الحضور للجميع بسعر زهيد 20 جنيه للتذكرة، ليتاح الفن الأصيل للجميع.

والمسرح يتسع لعدد 5 آلاف مشاهد، بالإضافة لعدد 3 شاشات عرض تعرض في الحدائق الخلفية

وقد شهدت أيام المهرجان إقبالا هائلا من الجماهير التي سعدت بلقاء فنانين عمالقة، ضمن برنامج منوع ورائع.

وما زالت ليالي المهرجان مستمرة حتى يسدل الستار على حفل الختام بعد سهرة 31 اغسطس الحالي.

عمالقة الغناء من مصر والدول العربية يحيون ليالي مهرجان “محكى القلعة 30”

لقد شارك في إحياء ليالي المهرجان عمالقة الغناء في مصر والمنطقة العربية، منهم من مصر هاني شاكر، محمد منير، علي الحجار، محمد الحلو، هشام عباس، مدحت صالح، نادية مصطفى، ونسمة محجوب.

حيث شدا كل منهم بأروع أغانيه سواء من رصيد سابق، أو إبداعات جديدة أمتعت الجمهور وأشعلت القاعدة بالتصفيق والتفاعل.

كما شاركت في إحياء ليالي المهرجان الفنانة “نوال الزغبي” للمرة الأولى، والفنان مصطفى حجاج وفرقته الموسيقية.

أما ختام ليالي المهرجان، فسوف تكون مع الفنان عمر خيرت.

وشارك في المهرجان أيضا عدد من الفرق الأجنبية.

سهرات اليوم وحتى نهاية المهرجان

موعدكم الليلة الأحد 28 أغسطس 2022 مع الفنان مدحت ممدوح وفرقته، والفنانة لينا شاماميان.

غذا الاثنين 29/8/2022 موعدكم مع الفنانة تانيا صالح وفرقتها، وفريق بلاك تيما.

أما يوم الثلاثاء 30/8/2022 فيكون موعدكم مع الفنانة نوران أبو طالب وفرقتها، والفنان محمد محسن وفرقته.

ختام ليالي المهرجان يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 مع الفنان الموسيقار محمد خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناري ناجي ومجموعة من أروع المقطوعات الموسيقية.

وأيضا مجموعة التشيللو state of harmony..

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