٤ أسباب لإقبال الشباب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتعددة والعديد من التطبيقات جزء هام من حياة الشباب والتي أصبحت جزء من الحياة العملية، حيث أنها تستخدم في كل جميع نواحي الحياة (العلاقات الاجتماعية – البيع – الشراء – العمل – التعليم – الثقافة – الترفيه – التواصل الاجتماعي) وفيما يلي سوف نستعرض مجموعة من الأسباب التي لها تأثير كبير في إدمان الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي:

مواقع التواصل الاجتماعي مادة مشوقة : تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مشوقة للمتابعة من قبل الشباب نظراً لأنها تحتوي تطبيقات تعرض المسلسلات المفضلة والأفلام والصور وأيضاً أحياناً متابعة الأشخاص المفضلين لهم، بالإضافة إلى المجموعات والصفحات متعددة الاهتمامات.

: تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مشوقة للمتابعة من قبل الشباب نظراً لأنها تحتوي تطبيقات تعرض المسلسلات المفضلة والأفلام والصور وأيضاً أحياناً متابعة الأشخاص المفضلين لهم، بالإضافة إلى المجموعات والصفحات متعددة الاهتمامات. البطالة : مع انتشار معدل البطالة بشكل كبير بكافة أشكالها، فأصبح عدد ساعات الفراغ لدى الشباب كبير جداً، فأصبح اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي يشكل ضرورة أساسية في حياة الشباب.

: مع انتشار معدل البطالة بشكل كبير بكافة أشكالها، فأصبح عدد ساعات الفراغ لدى الشباب كبير جداً، فأصبح اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي يشكل ضرورة أساسية في حياة الشباب. الهروب من الواقع الاجتماعي: تتعدد المشكلات الاجتماعية على المستوي الأسري كالفقر والبطالة والتفكك الأسري، مما يسبب أحياناً الشعور بالوحدة والحزن والانعزال وفقدان الأمل، ومن هنا يلجأ الشباب إلى مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أشكال الهروب من الواقع والانشغال بالعالم الافتراضي.

تتعدد المشكلات الاجتماعية على المستوي الأسري كالفقر والبطالة والتفكك الأسري، مما يسبب أحياناً الشعور بالوحدة والحزن والانعزال وفقدان الأمل، ومن هنا يلجأ الشباب إلى مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أشكال الهروب من الواقع والانشغال بالعالم الافتراضي. البحث عن الفرص: يلجأ الشباب دائماً بالأخص الشباب الغير مندمجين في بيئة العمل أو الدراسة إلى البحث عن الفرص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كفرص العمل والزواج والصداقة والبحث عن عالم أخر يعوضهم عن عالمهم الواقعي الذي هو في الغالب غير مرضي بالنسبة لهم.