التقني إسماعيل شوان يكشف أسرار سامسونج “إس 24” المزود بالذكاء الاصطناعي

كشف الخبير التقني اسماعيل شوان، عن أسرار أحدث منتجات شركة سامسونج العالمية، كاشفا عن تقنيات الهاتف الذكي “إس 24″، والتي تم تزوديه بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة مثل الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية.

التقني اسماعيل شوان

وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة

وأكد ان المميز في الإصدار الجديد من سامسونج، هو إضافة العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف “جالاكسي إس 24” لجذب المشترين، مشيراً إلى أنه يتمتع بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي أعلنت عنه الشركة، إن “إس 24” هو أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق، مضيفا ان هذه الميزة متاحة على الجهاز ب ١٣ لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي.

ترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأضاف اسماعيل شوان، أن الهاتف الذكي سيوفر ميزة “دائرة للبحث”، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في جوجل، بالإضافة إلى ترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير نغمة الرسائل إلى وسائط إعلامية غير رسمية أو رسمية أو تجارية أو اجتماعية.

وأتم الخبير التقني اسماعيل شوان، كلامه، مشيراً إلى موعد طرح “جالاكسي إس 24″، والتي سيكون بدءا من 31 يناير المقبل، وسيبدأ سعر الهاتف في نسخته الأساسية من 799 دولارا وإصدارين بمواصفات أعلى، هما “إس 24 بلس” من999 و”إس 24 ألترا” من 1299.