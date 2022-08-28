التغيرات المناخية لا تقبل الأعذار (2) ..و اسألوا أحجار الجوع

مشهد حزين بدأ يظهر في مجرى أحد أهم أنهار أوروبا, إنها أحجار الجوع تطل علينا من قاع النهر تطلق إنذارا جديدا محذرا بزحف خطر أزمة تغير المناخ, وتذكرنا بتاريخها القاسي, حكاية أحجار الجوع وثيقة الصلة بما يحدث في العالم خلال السنوات الأخيرة من تغير للمناخ علاقتها بتغير المناخ, فما هي الحكاية؟

باختصار يجري في ألمانيا نهر اسمه “ألبة”, ينبع من جبال “الكركونوشة” بجمهورية التشيك و يصل إلى ألمانيا حيث يصب قرب مدينة هامبورغ الألمانية, وهو يعد أهم أنهار أوروبا يعتمد عليه في الزراعة و الشرب والنقل النهري, منذ الشتاء الماضي بدأ انخفاض هطول الأمطار على أوروبا, مع ارتفاع في درجات الحرارة لفترات ممتدة مما أثر بشكل كبير على أنهار أوروبا, و خلال الأيام الماضية وضح هذا التأثير بشكل ملحوظ, فقد انحسرت مياه نهر ألبة بشكل مخيف حتى ظهرت الأحجار الموجودة على الأطراف و كانت تغمرها مياه النهر, يطلقون عليها حجارة الجوع, و ترجع هذه التسمية إلى عام 1616 حين حدث انحسار كبير في النهر و كانت مجاعة كبيرة راح ضحيتها عدد كبير من البشر, حتى إن الناس وقتها كانوا ينقشون على هذه الأحجار بعض الكلمات بالألمانية تدل على المجاعة و المعاناة التي كانوا يعشونها ومن أمثلة الجمل المكتوبة” إذا رأيتني, فابك” و “ستزدهر الحياة مرة أخرى بمجرد اختفاء هذا الحجر ”

المجاعة الثانية

ظهرت هذه الأحجار سنة 1947 بعد الحرب العالمية الثانية و كانت مجاعة أيضا, كما ظهرت أيضا في 2018,لكن الأمر عدى بسلام و كأنه جرس إنذار خفيف لينتبه العالم إلى أزمة تغير المناخ ولكن من الواضح أن هذا لم يحدث, فها هي المأساة تتكرر اليوم و تطل علينا أحجار الجوع في 2022 من نهر ألبة, ولكن هذه المرة ليس هو وحده فقد بدأ الجفاف يطارد أنهار أخرى منها “الراين” في ألمانيا و نهر “بو” في إيطاليا الذي انحسرت عنه المياه لدرجة أن ظهرت قنبلة في قاعة من أيام الحرب العالمية الثانية و لم تنفجر…هل تتخيلون حجم الجفاف وصل إلى أين, ضف إلى هذا أنهار “كولورادو” في أمريكا الشِّمالية و “اليانجستي” في آسيا و “الراين” بين فرنسا و ألمانيا, نهر “اللورا” أطول أنهار فرنسا و نهر “الدانوب” بغرب أوروبا.و ما يصاحب ذلك من خسائر في الثروة السمكية و مياه الشرب و الزراعة, و فقدان لشرايين النقل النهري و اختلال التوازن البيئي.

تحذيرات

تحذيرات كثيرة تنطلق مع كل قمة أو مؤتمر عالمي لتغير المناخ, تلك القضية باتت مخاطرها تهدد جل كوكب الأرض بلا استثناء, و مع كل مؤتمر تنطلق صافرات الإنذار تحذر من سيناريوهات المستقبل الذي ينتظر العالم, أكثر من 25 قمة مناخ عقدت حتى يومنا هذا و لم تسفر أي منها عن نتائج ملموسة على الأرض, بل على العكس مخاطر الظاهرة في تزايد مستمر , يعانيها إنسان الشمال و الجَنُوب, دب القطب الشمالي و زواحف و حيوانات غابات و صحارى أفريقيا, نشهدها في جفاف أنهار أوروبا و حرائق غابات كاليفورنيا, و لا تبعد كثيرا عن فيضانات الصين و الهند, أو موجات الحرارة التي تضرب أوروبا و الأعاصير الثلجية التي تجتاح الأرجنتين و دول أمريكا الجنوبية.

وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية توقعت أن التغيرات المناخية سيفاقم من انتشار الفيروسات و مسببات الأمراض الأخرى و ظهور أوبئة جديدة, إذا كانت الحشرات تقتل نحو 700 ألف شخص سنويا فإن ارتفاع درجات الحرارة سيسمح للبعوض و البراغيت و القراد و غيرها من النوافل لتزدهر في مناطق جديدة و تنتشر أمراض جديدة.

اتفاق باريس

يعد اتفاق باريس2015 بداية التحول نحو عالم منخفض الكربون, حيث انضمت 197 دولة للاتفاق وذلك خلال مؤتمر الأطراف 21, بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

يتضمن الاتفاق أيضا التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها و العمل معا للتكيف مع آثار تغير المناخ, مع توفير طريقا للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ و التكيف معها, مع استعراض التزامات الدول بخفض الانبعاثات كل خمس سنوات.

و نذكر هنا تصريحات باتريشا اسيينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في خطابها العام الماضي خلال مراسم افتتاح الدورة 26 من مؤتمر جلا سجو(كوب26) أن الالتزامات التي تم وضعها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 ظلت غير مستوفاة لفترة طويلة للغاية, مشيرة إلى أن “كل يوم يمضي دون القدرة على تنفيذ اتفاق باريس بشكل كامل هو يوم ضائع, وتراكمها يحمل تداعيات حقيقية للناس في كل أنحاء العالم خاصة الأكثر ضعفا منهم”

و حثت اسيينوزا الأطراف المشاركة في القمة باتخاذ تحركات فعلية, مشددة على أن “النجاح ممكن” إذا التزمت كل الدول بخطوات مواجهة تغر المناخ و الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية تغير المناخ.

مؤتمر شرم الشيخ

وها نحن على أعتاب (كوب 27) المقرر استضافة مصر له في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ, نأمل ألا نسمع خطابا مماثلا لخطاب السيدة اسبينوزا بصيغة أخرى, فوضع الكرة الأرضية لم يعد محتمل منذرا بمزيد من المخاطر و الكوارث البيئية, فهل تنجح مصر في تحقيق ما لم تنجح فيه مؤتمرات الكوب السابقة سؤال نطرحه و نحن ننظر بخوف إلى صور “أحجار الجوع” الراقدة في قاع أحد أنهار أوروبا.