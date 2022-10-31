التغيرات المناخية لا تعرف الأعذار(6): رغم أنها الأكثر تأثرا..المرأة تحمل طوق النجاة في أزمة المناخ

بسبب اللحمة و السيارات… معدل انبعاثات الرجل أكثر من المرأة

تجارب ملهمة… مسنات يبدعن في الترويج للطاقة الشمسية في ليبريا…

و فنون التطريز تنطلق للعالمية من مصر

قد تكون هي الفئة الأضعف و الأكثر تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية, بسبب التهميش و نقص الموارد و غياب التمكين, إلا أنها تملك مفاتيح التكيف, ومحركات الحلول الذكية مناخيا, بما يساعد في تحسين نوعية الحياة لأسرتها و مجتمعها, ويعزز التنمية المستدامة, إنها المرأة كلمة السر في مواجهة التغيرات المناخية.

صور كثيرة من التضرر تلحق بالنساء بفعل الكوارث البيئية, بمعدلات تزيد عن الرجال, مثل الفيضانات و الجفاف و النزوح الجماعي, و اللافت أن الضرر المتزايد الذي تواجهه النساء مقارنة بالرجال يتناقض مع الضرر الأقل الذي تتسبب فيه النساء بالبيئة, فقد كشفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن معدل الانبعاثات الذي تتسبب فيه النساء يعد أقل من الرجال لأنهن يتناولن كميات أقل من اللحوم فضلا عن معدل قيادة النساء للسيارات أقل من الرجال, وأظهر التقرير أن معدل استهلاك الرجال للطاقة بلغ 8% في ألمانيا و في السويد 22% أكثر من النساء.

و قد أشار تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن مستويات التلوث تكون أقل في البلدان التي تحظى فيها النساء بتأثير سياسي أكبر, فضلا عن أن الاتجاه العام يدل على أن النساء تعطي أولوية بقضية تغير المناخ. وليس من المستغرب أخذ عامل النوع الاجتماعي في الاعتبار عند تصميم و تنفيذ استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.

هذا ما أدركه صانعوا السياسات مؤخرا, حتى أنه و أول مرة يشهد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ يوما كاملا للمرأة في الأيام غير الرسمية, و ذلك خلال قمة المناخ (COP27)التي تستضيفها مصر, بشرم الشيخ, لمناقشة السياسات و الحلول الممكن اقتراحها و آليات التمويل, التي تمكن المرأة في مختلف القارات من مواجهة الآثار الدامية لتغير المناخ.

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تقول المرأة عنصر أساسي و عامل فاعل لتحقيق التغير المأمول في التعامل مع مختلف جوانب التغير المناخي و تحقيق التنمية المستدامة, ورغم ذلك فهي عالميا تعاني عدم المساواة في الوصول إلى الموارد و الأراضي ز التكنولوجيا, التعليم, محو الأمية, و فرص العمل, فضلا عن كونها الأكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية المحلية لكسب العيش, و أغلبية من يعيشون في فقر من النساء, ثم أن المسئولية تقع عليهن في فترات الكوارث و النزاعات, ثم أن آثار التغيرات المناخية و الكوارث البيئية تؤثر في وصول المرأة إلى أدوات الصحة الإنجابية الأساسية.

و في ضوء ذلك تشير دكتورة مايا إلى رؤية مصر حول الانتقال البيئي العادل المراعي لاحتياجات المرأة و الذي سيطرح دوليا في قمة شرم الشيخ, و هي تشمل عدة مجالات أهمها العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عمليات التكيف و التخفيف من حدة التغيرات المناخية, تعزيز فاعلية المرأة و مشاركتها الفعالة في الحوكمة البيئية, معالجة الآثار و التداعيات الصحية و الاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة, وتمكين المرأة و مراعاة احتياجاتها في عملية تمويل العمل المناخي.

نساء أكثر تضررا

و من فئات النساء الأكثر تضررا:

النساء المسنات و النساء في سن الإنجاب.

النساء من ذوي الإعاقة.

المرأة الريفية.

النساء الأميات.

النساء الفقيرات, المعيلات.

العاملات في العمالة غير الرسمية, العاملات في صيد الأسماك و الصناعات الزراعية الصغيرة.

النساء اللاتي يعشن في المناطق غير الرسمية و المناطق المعرضة لتأثير تغير المناخ.

قصص تحدي

و تعمل الأمم المتحدة على تمكين النساء في مجتمعاتهن, بوصفهن عوامل تغيير, على تعليمهن كيفية دمج الحلول الذكية مناخيا في العمل الذي يقمن به لتحقيق التكيف وتعزيز التنمية المستدامة.

في ساحل العاج, أنشأت الأمم المتحدة برنامجا لمساعدة النساء_تشكلن 70% من القطاع الزراعي و لايمتلكن سوى 3%فقط- لتحقيق ربح من إنتاج زبدة الشيا, وهي الصناعة الأشهر في ساحل العاج, و قد تمكنت المرأة هناك من توسيع نطاق الإنتاج يلبي معايير التنافسية و زيادة هامش الربح, مع الحد من إزالة الغابات.

و في ليبريا تمكنت مبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة من مساعدة النساء المسنات و الأميات- في الترويج للطاقة الشمسية كمصدر بديل للكيروسين الأكثر خطورة و تكلفة, فتحولن و كأنهن مهندسات في الطاقة الشمسية, ما ساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري, ما مكنهن من تحسين نوعية الحياة في المجتمع و أصبح بإمكان الناس يسيرون بحرية و أمان ليلا في الشوارع, والأطفال يتمكنون م مذاكرة دروسهم في الغرف المضاءة ليلا.

نساء المحافظات الحدودية

تجربة النساء في مصر أيضا مهمة, ولا سيما المرأة في المحافظات, كما تقول سهام عز الدين مقرر لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة, مصر لديها 6 محافظات حدودية (مطروح, شمال سيناء, جنوب سيناء, الوادي الجديد, أسوان), جميعها تتميز بالبيئة الصحراوية, إلى جانب أسوان التي تتميز ببيئة مختلفة, ويمر بها نهر النيل, كل محافظة لها طبيعة مناخ مختلفة و موارد اقتصادية متنوعة.

و تمثل المرأة في هذه المحافظات دعامة هامة في تنمية الاقتصاد المحلي بما تملكه من طاقة إنتاجية عالية و مهارات فنية و حرفية عالية تثمر منتجات بيئية و تراثية, بالرغْم ما تعانيه في بيئتها من جفاف و شح في الموارد, فضلا عن السيول و نقص الإمكانات, إلا أنها تتكيف و تتعامل معها بشكل ابتكاري.

وتضيف عز الدين أن المرأة في المحافظات الحدودية تساهم في مجالات الزراعة و الرعي و تربية المواشي و الدواجن, و الاستفادة من مياه الأمطار في الزراعات المنزلية و زراعة البطيخ البعلي بمساحات كبيرة كما في مناطق وسط سيناء و جنوب الشيخ زويد, كما تحاول بقدر استطاعتها توفير احتياجات المنزل, فضلا عن إجادتها فنون التطريز و الحياكة و الغزل, أشغال الخرز والفضة, صناعات الألبان و تجفيف التمور, وكثيرا ما يتم توظيف هذه المهارات في المشروعات الصغيرة و منتجات تطرح في السوق المحلي و العالمي.

و أخيرا تشير عز الدين إلى أهمية دعم المرأة في المحافظات الحدودية لما لها من توجه نحو الصناعة البيئية الخضراء و دور حيوي في صون البيئة و الطبيعة.

و هذا ما تؤكد عليه دكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء مشيرة إلى أن المرأة من أكثر الفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية خاصة المرأة الريفية و في المحافظات الحدودية, نظرا لقلة الموارد, هشاشة بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالطبيعة, ما يدعو إلى مزيد من الدعم لهذه الفئات.