البلوجر نانسي ياسر ترد على هجوم الجمهور بسبب فيديو جوز أمها.. “زي والدي بس الناس تفكيرها غلط”

كشفت البلوجر نانسي ياسر في أول رد لها عقب تعرضها للكثير من الانتقادات من رواد السوشيال ميديا وذلك بعدما ظهرت في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر حسابها الرسمي على التيك توك وظهر فيه زوج والدتها وهو يقبلها وعلقت عليه “مامي غيرانه مني” الأمر الذي اعتبره الكثير بأنه منافى للآداب العامة وسادت حالة من الغضب بين مواقع التواصل الاجتماعي ولكن رد نانسي ياسر كان غير ذلك.

نانسي ياسر: بعتبر زوج امي زي ابويا

قالت البلوجر نانسي ياسر في تصرحات خاصة لنجوم مصرية.. “الناس تفكيرها غلط، أنا اتفاجأت برد فعل الجمهور وانه كان تفكيره بالشكل دا، الشخص اللي طلع معايا في الفيديو دا زوج والدتي وانا بعتبره في مقام والدي وبحبه جدا علشان هو حنين عليا انا واخويا بعد ما امي انفصلت عن ابويا واتجوزته وانا بحس معاه بالأبوه اللي انا اتحرمت منها”.

نانسي ياسر: مش كل أزواج الامهات وحشين

وأضافت البلوجر نانسي ياسر في تصريحاتها قائلة… “حسيت بحزن شديد لما شوفت رد الجمهور رد فعل الجمهور وطريقة تفكيرهم انا كان قصدي من نشر الفيديو إن ماما غيرانه مني بسبب حب جوزها ليا بالرغم ان هو مش بابا بس انا حسيت معاه بالأبوه وكنت عايز اوصل للناس إن مش كل أزواج الامهات وحشين بس الناس اتخذت الفيديو لمسار تاني خالص غير صحيح تمامًا وهو كمان بيعتبرني بنته وكان مبسوط بنجاحي على التيك توك”.