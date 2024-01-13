البلوجر محمد فارس يشارك في فيلم “الغريب” ويؤكد بأنه قصة درامية مختلفة

كشف البلوجر محمد فارس تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير “الغريب”، مؤكدًا بأن الفيلم يحتوي على قصة درامية مختلفة تسلط الضوء على جانب اجتماعي بصرة بارعة تبرزه من كافة اتجهاته والعمل على وضع حلول لهذه المشكلة المجتمعية التي يعاني منها الكثير من الشباب.

البلوجر محمد فارس

التمييز والتهميش الذي يعاني منه بعض الشباب

وأضاف محمد فارس بن الفيلم القصير من المقرر أن يتم عرضه خلال الشهر المقبل من خلال المهرجانات السينمائية الدولية خاصة بأن قصته متواجده في المجتمعات العربية والأجنبية كما يقوم الفيلم بتسليط الضوء على التمييز والتهميش الذي يعاني منه بعض الشباب بسبب الخلفية الاجتماعية كما يحتوي الفيلم على جوانب في مواجهة التحديات.

جدير بالذكر أن البلوجر محمد فارس من مواليد القاهرة ودرس في المعهد العالي للدراسات النوعية وتخرج منه بتفوق، واستطاع أن يمتلك جمهورًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابته الشخصية وتميزه في تقديم محتوى فني ومحتوى كوميدي بصورة بسيطة وسلسة.