البلوجر أحمد يوسف يوجه نصائح للاستفادة الإيجابية من مواقع التواصل الاجتماعي

أثار البلوجر أحمد يوسف، اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بفضل مجموعة من الفيديوهات والنصائح الإيجابية التي لاقت رواجًا واسعًا بين المتابعين، حيث أشاد الجميع بالمحتوى القيم الذي يقدمه.

البلوجر أحمد يوسف

وقدم يوسف، عددًا من النصائح للاستفادة الإيجابية من وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أن السوشيال ميديا أصبحت قوة لا يمكن تجاهلها، ويجب استغلالها بطريقة إيجابية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتجنب التأثيرات السلبية.

تحديد الأهداف بوضوح قبل ااستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ووجه البلوجر حديثه للمتابعين قائلا: “قبل أن تبدأ في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حدد أهدافك بوضوح فهل ترغب في بناء شبكة اجتماعية، أم تعزيز مهاراتك المهنية، أو مشاركة اهتماماتك وقصصك الشخصية؟ بتحديد الأهداف، يمكنك توجيه جهودك بشكل أفضل وتحقيق أقصى استفادة”.

وأضاف: “هناك العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، مثل فيسبوك، تويتر، إنستجرام، لينكد إن وغيرها، ويتم تحديد المنصات التي تناسب اهتماماتك وأهدافك، أولاً على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في بناء شبكة احترافية، فقد تجد لينكد إن أكثر فائدة بالنسبة لك”.

واختتم البلوجر أحمد يوسف: “قد يكون الانغماس المفرط في وسائل التواصل الاجتماعي مضرًا ويؤدي إلى تشتت الانتباه. حاول تحديد أوقات محددة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتخصيص الوقت اللازم لأنشطة أخرى مهمة في حياتك، مثل العمل، الدراسة، الرياضة أو التواصل الشخصي مع الآخرين”.