بدء الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022 وجوائز مالية ضخمة منتظرة

محمد فوزي

بدأت مسابقة الحلم رسميًا في استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول في نسختها الجديدة 2022 التي سيتم الإعلان عن جوائزها الضخمة خلال الأيام المقبلة، كما سيتم الإعلان عن قيمة أول سحب مالي سيتم السحب عليه وموعده، ومن المتوقع أن تتخطى قيمة تلك الجوائز حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، وسيتم تنويع الجوائز وعدم اقتصارها فقط على الجوائز النقدية، بل سيتم توزيع بعض الجوائز الذهبية والفضية والماسية، بالإضافة إلى منزل الأحلام في اليونان، وكذلك جوائز عيد الأم وغيرها من الجوائز القيمة.

بدء الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022 وجوائز مالية ضخمة منتظرة

ضوابط الاشتراك والسحوبات

يتطلب الأمر في البداية تفعيل المشاركة بالسحوبات المختلفة عن طريق الرسائل القصيرة sms، من خلال إجابة سؤال واحد بشكل صحيح خلال فترة الحلم، مع إمكانية زيادة فرصه للفوز باحدى الجوائز عن طريق إجابة أسئلة بشكل صحيح عبر كافة طرق الإشتراك المتاحة، سواء الإلكترونية أو عبر تطبيق حلم أو الاتصال الهاتفي، على أن يتم تحديد الفائز من خلال عملية سحب عشوائي، ويتم الاختيار من بين المشتركين ممن أرسلوا على الأقل رسالة واحدة خلال فترة السحب.

مسابقة الحلم 2022
بدء الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022 وجوائز مالية ضخمة منتظرة
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زيادة فرص الفوز بأكثر من اشتراك

وأوضحت مسابقة الحلم بأنه يتم تسجيل كل فرصة يحصل عليها المشترك في قاعدة بيانات المشترك عبر مدخل جديد، والمشترك الحاصل على 10 فرص يتكرر رقمه في السحب عشر مرات وهكذا حتى 100 فرصة، فلكما زادت عدد مرات تكرار رقمك كلما زادت فرصك للفوز، مع العلم أن فترة السحب لباقي الأحلام تبدأ من أول يوم بعد آخر سحب تم إجرائه للحلم، وفي حالة عدم إجابة المشترك على اتصال المنظم أثناء السحب فمن حقه اختيار مشترك آخر.

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ضوابط أساسية

  • يتم اختيار فائز واحد في كل سحب.
  • لا يمكن للمشترك الواحد أن يربح أكثر من مرة.
  • يتم تبليغ الفائز بفوزه عبر إتصال هاتفي مباشر من المنظم.
  • يتم إعلان اسم الفائزين عبر برنامج صدى الملاعب.
  • أو عبر نشر اسمه وتفاصيل الجائزة على الموقع الإلكتروني.
  • أو من خلال الاعلانات الخاصة بالحلم على شاشة MBC.
  • أو من خلال شركات المحمول المشتركه فى هذه المسابقة.
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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3 تعليقات
  1. هادي قايدسيف يقول

    اليمن

  2. هادي قايدسيف يقول

    اليمن يارب

  3. غير معروف يقول

    أنا كسبت. فين فى لو انتم صادقين. أنا محتاج 75. الف جنيه مصرى اكون ملتزم. بسددهم على 36. شهر
    عمرو صبحى. amrsophe o,,،,, MC……,