بدء الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022 وجوائز مالية ضخمة منتظرة

بدأت مسابقة الحلم رسميًا في استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول في نسختها الجديدة 2022 التي سيتم الإعلان عن جوائزها الضخمة خلال الأيام المقبلة، كما سيتم الإعلان عن قيمة أول سحب مالي سيتم السحب عليه وموعده، ومن المتوقع أن تتخطى قيمة تلك الجوائز حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، وسيتم تنويع الجوائز وعدم اقتصارها فقط على الجوائز النقدية، بل سيتم توزيع بعض الجوائز الذهبية والفضية والماسية، بالإضافة إلى منزل الأحلام في اليونان، وكذلك جوائز عيد الأم وغيرها من الجوائز القيمة.

ضوابط الاشتراك والسحوبات

يتطلب الأمر في البداية تفعيل المشاركة بالسحوبات المختلفة عن طريق الرسائل القصيرة sms، من خلال إجابة سؤال واحد بشكل صحيح خلال فترة الحلم، مع إمكانية زيادة فرصه للفوز باحدى الجوائز عن طريق إجابة أسئلة بشكل صحيح عبر كافة طرق الإشتراك المتاحة، سواء الإلكترونية أو عبر تطبيق حلم أو الاتصال الهاتفي، على أن يتم تحديد الفائز من خلال عملية سحب عشوائي، ويتم الاختيار من بين المشتركين ممن أرسلوا على الأقل رسالة واحدة خلال فترة السحب.

زيادة فرص الفوز بأكثر من اشتراك

وأوضحت مسابقة الحلم بأنه يتم تسجيل كل فرصة يحصل عليها المشترك في قاعدة بيانات المشترك عبر مدخل جديد، والمشترك الحاصل على 10 فرص يتكرر رقمه في السحب عشر مرات وهكذا حتى 100 فرصة، فلكما زادت عدد مرات تكرار رقمك كلما زادت فرصك للفوز، مع العلم أن فترة السحب لباقي الأحلام تبدأ من أول يوم بعد آخر سحب تم إجرائه للحلم، وفي حالة عدم إجابة المشترك على اتصال المنظم أثناء السحب فمن حقه اختيار مشترك آخر.

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شروط وأحكام وأرقام مسابقة الحلم

طرق الاشتراك المختلفة بالمسابقة

ضوابط أساسية