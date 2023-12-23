الاجابة على أبرز الأسئلة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

أثار الذكاء الإصطناعي الكثير من القلق في الفترة الماضية، ومع خروج بعض التطبيقات والبرامج المزودة بالذكاء الاصطناعي إلى النور بات العديد من الناس قلقين مما سيسببه ذلك من تبعات في المستقبل البعيد حيث إن تلك التطبيقات والتقنيات تتطور بشكل كبير وتكتسب قدرات تعلمية فائقة مع كل معلومة يزودها البشر بها، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول لكابوس مستقبلي قد يهدد حياة البشر أنفسهم على الرغم من قدرته في حل الكثير من المشاكل وحتى المشاكل الإنسانية المعقدة منها والتي تواجه البشرية مثل تحديات تغير المناخ وغيره.

يتساءل الكثير من الناس حول ما يمكن أن يصير إليه الذكاء الاصطناعي في المستقبل، إليك إجابات أبرز الأسئلة المتعلقة الذكاء الاصطناعي والتي نشرها موقع واشنطن بوست.

ما هو الذكاء الاصطناعي:

يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي هو أي شيء يمكنه جمع وتوليف المعلومات والمفاهيم واللغات بسرعة تتجاوز قدرات 99.9% من البشر وهو ما ينطبق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل Chat GPT و”بارد”، يخلط الكثير من الناس بين المفاهيم حيث إن هناك فرق بين الذكاء وبين الشعور أو القدرة على الشعور وليس هناك أي برنامج ذكاء الاصطناعي لديه مشاعر لكنه متفوق بشكل كبير على الدماغ البشري الذي يمكنه التحكم والتعلم والإحساس والشعور.

هل يجب علينا الحذر أثناء إنشاء محتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي لتجنب تدريبه بشكل أكبر:

ليس عليك القلقل بشأن هذا فذلك لن يحدث فرقا كبيرا والنماذج التي تم تزويد البرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي بها كبيرة جدا وكذلك قاعدة المستخدمين، لن يشكل ذلك أهمية كبيرة.

كيف تعرف ما إذا كانت بعض الأشياء قد تم انشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي:

تساءل الكثير من الناس حول كيفية معرفة النماذج والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن التفريق بينها وبين الصور والنماذج الحقيقية، في الحقيقة تعد الصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو أكثر تعقيدا ولا يمكن التفريق بينها وبين الصور والوسائط الحقيقية بسهولة، ولكن يمكن للمتخصصين في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي معرفة أصل تلك الأشياء لكن ذلك العمل يستغرق وقتا طويلا ويتطلب وجود متخصصين.

هل يحافظ على الذكاء الاصطناعي على خصوصيتنا:

باستخدامك لبرامج الذكاء الاصطناعي الشهيرة فإنك توافق بالطبع على التخلي عن بعض بياناتك وذلك هو ما يحدث بالضبط عند استخدامك لتطبيقات أخرى مثل فيسبوك وجوجل وغيرها من تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

هل توجد بعض الصناعات المعرضة بشكل خاص للاعتماد المفرض على الذكاء الاصطناعي:

يقلق الكثير من الموظفين بشأن مستقبلهم المهني وذلك بعد أن استحوذ الذكاء الاصطناعي على العديد من الصناعات والمجالات، في الحقيقة فإن هناك الكثير من الشركات الذي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، ولكنها مترددة في الإعلان عن مبادرتها وذلك خوفا من تنفير العملاء وتنفير الموظفين الذين قد تكون وظائفهم مهددة أو تنبيه المنافسين إلى خططهم، هناك الكثير من الشركات التي تحركت بسرعة في ذلك الأمر وفشلت فالذكاء الاصطناعي مهم لكن لا يمكن له أن يحل محل البشر بشكل كامل لأن هناك بعض الأشياء التي تتطلب وجود موظفين يمكنهم حل المشاكل والأمور التي يستحيل على الذكاء الاصطناعي القيام بها.