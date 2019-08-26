اصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، مساء امس، قرار بوقف الإعلامي تامر أمين عن الظهور الإعلامي في قناة من القنوات الفضائية المصية، ووقف برنامجه الذي يقدمه على قناة النهار الفضائية وهو برنامج اخر النهار.

سبب صدور القرار ضد تامر أمين

وقد أصدرت نقابة الإعلاميين القرار وذلك لمخالفة الإعلامي تامر أمين لقانون نقابة الإعلامين وعدم الحصول على التصريح وهو ما يخالف قانون النقابة، وليس مدرجا بجداول قيد النقابة، لذلك أرسلت نقابة الإعلامين القرار إلى المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام والى قناة النهار لا بلاغهم بصدور القرار لتنفيذه واتخاذ ما يلزم من إجراءات .

كما قررت نقابة الإعلاميين بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين وذلك لمزاولة مهنة إعلامي بدون الحصول على التصاريح ودون القيد بجداول نقابة الإعلامين وهو ما يعد مخالفا لقانون نقابة الإعلامين الصادر برقم 93 لسنة 2016م.

رد تامر أمين على قرار ايقافه

وفي أول رد وتعليق من تامر أمين على قرار إيقاقه فقال أن نقابة الإعلاميين أبلغته رسميا بقرار إيقافه عن الظهور الإعلامي في القنوات الفضائية، وان السبب هو عدم الحصول على التصاريح وإنهاء إجراءات القيد في جداول النقابة، وانه ذاهب اليوم إلى مقر النقابة لإنهاء إجراءات القيد، وانه سوف يعود للعمل لبرنامجه أخر النهار في الموعد المحدد للبرنامج دون غياب أو تأخر عن موعد الحلقة المعتاد على قناة النهار .

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