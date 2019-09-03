الإعلامية فجر السعيد في أول ظهور لها بعد مرضها :”كنت سأموت في أي لحظة”

أجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مكالمة هاتفية عبر برنامج “هنا الكويت”، الذي يذاع على قناة “سكوب”، طمأنت بها متابعيها عن حالتها الصحية بعد أن عاشوا حالة من القلق بسبب دخولها في غيبوبة، وتم نقلها للعلاج غلى الخارج “فرنسا”، وكانت حالة من الغموض حالتها الصحية، وكان صوتها متأثراً، وتحدثت عن حالتها الصحية ودخولخا في غيبوبة، كما قامت بتوجيه الشكر لكل من وقف بجانبها وفام بالدعاء لها في أزمتها الصحية.

الحاله الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد

أجرت الإعلامية فجر السعيد إتصالاً هاتفياً مباشر من فرنسا، من خلال برنامج “هنا الكويت”، تحدثت عن حالتها الصحية وقالت أنها تحتاج مدة شهرين للعلاج لتستعيد عافيتها وقدرتها على الحركة مرة أخرى، وهذا نتيجة صعوبة حالتها الصحية حيث دخلت مرحلة الخطر وقت دخول ها الغيبوبة، وقالت أيضاً أن الأطباء كانوا ينتظرون موتي في اي لحظة، ولكن تجاوزت الأزمة بفضل الله وبفضل الدعوات لها، كانت قد غادرت الإعلامية فجر السعيد غرفة العناية المشددة قبل 3 أيام، وذكرت أن سبب الغموض في حالتها هو عدم معرفة الأطباء بما ستنتهي به حالتها في هذه الفترة.

و الجدير بالذكر أن الإعلامية عانت من أزمة صحيى إثر خضوعها لعملية تحويب مسارٍ في المعدة، وأصيبت بتسمم حاد في الدم، لذلك تم نقلها إلى أحد المستشفيات الفرنسية

وقامت الإعلامية فجر السعيد بتوجيه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكل فراد الشهب الكويتي المتفق والمختلف معها في الرأي.

وقامت أيضاً بتوجيه رسالة شكر للفنانة الإماراتية أحلام بسبب وقوفها بجانبها في كل لحظة، وعبرت عنها أنها قطعة من القلب وتفاجئة بما فعلته معها في أزمتها الصحية.