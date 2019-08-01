اغنية أنا غير للنجم الأول في الوطن العربي عمرودياب تسرب وناي فور ميديا ترد

“أنا غير” قبل صدورها كالعادة تم تسريب أغاني النجم العربي والعالمي عمرودياب لأغنيات ألبوماته، وهذا ما اعتاده عمرودياب منذ الأغاني السابقة، حيث يتنافس المخترقون العرب في جلب الأغاني الحصرية، وهذا نظراً للإقبال الشديد لعشاق النجم العربي عمرو دياب، ولكن الأمر الذي يجعل من شركة ناي فور ميديا المملوكة لدى النجم عمرودياب تواجه صعوبات في المكاسب حيث أن التسريبات تؤدي إلى خسارات لها في نسب المبيعات، إلا أن عشاق النجم حتى ممن يقومون بسماع الأغنية يقومون أيضاً بشراء النسخة الأصلية أيضاً دعماً لعمرو دياب النجم العالمي في مواصله مسيرته

رد شركة ناي فور ميديا وعمرو دياب على تسريب الأغنية

حيث أعلنت الشركة ناي فور ميديا أن النسخة التي تم تسريبها لأغنية أنا غير هي ريمكس للأغنية وليست الأصلية ، حيث أن عمرودياب قام بتسجيل نسختين من النسخة واحده أصلية والنسخة الأخرى ريمكس ، كما حدث سابقاً في ألبوم علم قلبي وأغنية الألبوم علم قلبي أصدر منها نسختين نظراً لتسريب الأولى فغير في التوزيع والكلمات ونزل بأغنية اخرى.

حققت الأغنية المسربة بالتأكيد عدداً مدهشاً من المشاهدات للاستماع

واليكم كلمات الأغنية أنا غير “لعمرودياب” ومن أنتاج ناي فور ميديا ومن كلمات ” أحمد مرزوق ولحن محمد يحيي وتوزيع أسامة الهندي .

كلمات أغنية أنا غير عمرو دياب

انا غير قولتلك انا غير كل اللي عدى وفات روحي لمستي انا غير هتحس فرق كبير ايوة في كل الحاجات وشوية شوية حبيبي هتطمن ليا حبيبي وتعشق لياليا حبيبي

والليلة تعالى يلا تعالى يلا حبيبي انا غيرهم والله هنعيش كام مرة حبيبي أه أنا غير مفيش كلام أنا غير وبقولها.

بالإثبات تيجي نتحدى.

حب جديد مفيش خلاص تفكير انا خارج الحسابات وشوية شوية حبيبي هتطمن ليا حبيبي وتعشق لياليا حبيبي والليلة يلا تعالى يلا انا غيرهم والله هنعيش كام مرة حبيبي ااااااااااااااه حبيبي يلا تعالى يلا أنا غيرهم والله هنعيش كام مرة حبيبي أأأأأأأأأأأأأأأأأأه

يثبت عمرو دياب عاماً بعد الأخر بأنه فعلاً غير ♥

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