اضحك ولا تكترث لحزنك

هـل تذكـر عندمـا كنـت صغـيراً وبـدأت تجهش بالبـكاء لأمر كنـت تظـن حينها أنـه يسـتحق المعاناة حتـى امتلأت عينـاك بالدمـوع وبـدأت تشـعر بها تجري على خـدك ثـم توقفـت فجـأة لتقـوم بتذوقهـا، هـذا مـا أقصـده تماماً حيـث أنك مهـا بلغـت مـن الحزن فـإن جـزءاً منـك لا يكتـرث لذلـك، ويسـتمر بافتعـال ردود فعـل غريبـة وضحـكات إيجابية لمقاطعتك في منتصـف مشـهد حزيـن.

سوف نتعلم أن نبتسم بفعالية لنكون سعداء سنبذل جهداً من أجل ذلك، من خلال إجراء تغييرات في حياتنا، سنتخلص من الأشياء التي تمنعنا من الضحك واحداً تلو الآخر. سنبتسم جميعاً، حتى لو تم إجبارنا، وسنشهد جميعاً مدى تأثير هذا الفعل البسيط علينا سوف ندرك أن الحياة في الواقع ليست صعبة كما كنا نظن لأنه عندما نترك بعض الأشياء تتدفق، سنبدأ في الشعور بحرية أكبر ، لكن لكي نرى مدى قوة الابتسامة، يجب أن نعرف أولاً كيفية اكتساب هذه المهارة ، لهذا السبب تحتاج إلى هذا المقال ومعرفة الطرق التي يجب أن نتبعها لنبتسم أكثر.

كيف تضحك وتنسى حزنك :

يمكنك اتخاذ الخطوة الأولى لتشعر بتحسن من خلال قضاء الوقت في الهواء الطلق لأن مزاجك الخارجي سيكون دائماً أفضل.

اعثـر عـلى القليـل مـن العناصر البسـيطة مثـل الصـور أو الرسـوم الهزلية التـي تجعلك تضحـك بينـك وبـن نفسـك. ثـم علـق هـذه العناصر داخـل منزلـك أو مكتبـك أو اجمعها في ملـف أو في دفتر ملاحظات.

اجعـل الأفلام أو العـروض التليفزيونيـة أو الكتـب أو المجلات أو الفيديوهـات الكوميديـة في متنـاول يـدك عندمـا تكـون بحاجـة للحصـول علـى دفعـة فكاهيـة.

ابحـث على الإنترنت عـن مواقـع الويـب الخاصة بالنـكات أو مقاطـع الفيديـو الفكاهيـة اسـتمع إلى بـث صـوت فكاهـي.

شيء آخر عليك القيام به للابتسام أكثر هو الابتعاد عن السلوكيات التي تمنع السعادة لأنها لا تفعل شيئاً سوى تحميلك بالطاقة السلبية إنها تجعلك تنظر إلى الحياة من خلال النوافذ السوداء ، حتى إنها تعمي عن الجمال الذي يقف أمام عينيك. فمثلاً ؛ شكواك التي لا تنتهي! أنينك ، مقارناتك ، غضبك الذي لا يمكنك السيطرة عليه، هوسك بالسيطرة … لديك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي تحجب عقلك وتشتت انتباهك عن السعادة!

كما تعلم، لا يمكنك العثور على سبب للضحك في صخب الحياة! عندما يكون كل شيء صعباً بما فيه الكفاية، تعتقد “لماذا يجب أن أكون سعيدًا”؟ هنا يجب أن تعلم أنك ارتكبت خطأ فادحاً. صدقني لديك بالفعل أسباب مختلفة لا حصر لها لتكون سعيداً وتبتسم. يجب أن تعلم أن الابتسامة الكبيرة والصادقة الجميلة ستجلبك لنفسك في مواجهة كل صعوبات الحياة. يمكنك إنشاء ابتسامة على وجهك بكلمات ابتسامة جميلة لديك أسباب كثيرة لذلك يكفي مجرد التمتع بالصحة لابتسامة كبيرة، فلماذا لا تجعل حياتك أسهل قليلاً وتبدأ في الابتسام أكثر؟