أسماء بنات 2019... تعرف على الجديد منها وبعض معانيها

عدد كبير من رواد البحث على الأنترنت يبحثون بشكل دائم عن أسماء بنات 2019 فكل زوج وزوجة مقبلين على الرزق بمولوده جديدة يبحثون عن احدث أسماء البنات ومعانيها، ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية تشكيلة كبيرة جدا لـ أسماء بنات متنوعة دينية، عصرية، جديدة، رقيقة كل ما تحبونه سوف تجدونه في هذه المقالة بأذن الله تعالى، ومن لديه اسم بنت جديد لم يكن مذكور في هذه المقالة عليه بكتابه الاسم في التعليقات في نهاية المقال.

تعرف على أسماء البنات المحرمة

يحرم الله عز وجل عدد من الأسماء سواء كانت للبنات أو الأولاد على سبيل المثال:

عبد الكعبة.

عبد هبل.

أسماء الله الحسنى.

سيد الناس.

وهناك بعض الأسماء غير المحبوبة والمكروهة على سبيل المثال:

أسماء الفراعنة مثل قارون، فرعون، هامان.

هناك عدد كبير من الأمهات الحوامل لم يختاروا بعد اسم مولودتهم الجديدة، فيبحثون عن احدث واجمل أسماء البنات حتى يحصلون على اكبر عدد ممكن من الأسماء حتى يختاروا منها ما هو الاسم المناسب للمولودة الجديدة ومن هنا سوف نوفر لك سيدتي عدد كبير من أسماء البنات الحديث والمتداول في 2018 بالإضافة إلى أسماء بنات قديمة تم تداولها حديثا.

أسماء بنات إسلامية من القرآن

يتاح في الدين الإسلامي تسمية المولود الجديد من يوم ولادته وحتى اليوم السابع من الولادة، ولابد من تسميه المولود باسم فاضل حسن يدل على شيء جميل، ويفضل تسميه الأبناء على أسماء الأنبياء المرسلين من الله عز وجل، وأسماء الملائكة على سبيل المثال: الله عز وجل يحب هذه الأسماء:

عبد الله.

عبد الرحمن.

عبد الكريم.

وبالنسبة للأسماء الصادقة في المعنى:

حارث.

همام.

ومن هنا أتينا لكم ببعض أسماء البنات المذكورة في القرآن الكريم في الصورة التالية: