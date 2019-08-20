أسماء بنات 2019 جديدة ومعانيها

اسماء بنات 2019 جديدة ومعانيها لايتوقف البحث عنها منذ بداية السنة وخاصة السيدات الحوامل اللاتي يرغبن معرفة اسماء بنات 2019 جديدة ومعانيها قبل أن يضعن الجنين ومن وقت علمهن أن الله سيرزقهم مولودة بنت فيريدن أن يكون اسمها جديد وحديث، ورغم أن بعض الاسماء لم تبطل لأنها دينية مثل فاطمة وعائشة وخديجة ومؤخرًا فريدة وفيروز كانوا اسماء قديمة ولكنها رجعت تنشر في الأونة الأخيرة ألا أن كثيرًا من الأمهات لايفضلها ويبحثن عن اسماء بنات 2019 جديدة سواء كانت فارسية أو عربية، وسوف نعرض اسماء بنات 2019 جديدة ومعانيها في هذا الموضوع استجابة لبحثهم.

اسماء بنات 2019 جديدة ومعانيها

ترف : رغد العيش

مرح : شدة الفرح

ديم : جمع ديمة وهو المطر الخفيف

هتان : المطر الخفيف المتواصل

تالا : النخلة الصغيرة

سديم : الضباب الخفيف

جودي : الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام ” اسم جبل في سيناء”

ميرا : عربي مأخوذ من ميرة وهو طعام يخزنه الإنسان

ميلاء : شجره كثيرة الاغصان

ناردين : نبات طيب الرائحة

نهاود : مدينة إيرانية

مغاني: جمع مغي مأخوذة من الغني

ألين :أجمل نساء العالم ومن الليونة

دارين :إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين, الغزال الشارد

رتيل : من ترتيل القرآن

إران : النشاط والمرح

ميسم : العضو المؤنث في الزهرة – من بدأ عليها أثر الحسن والجمال

دانة : الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة

لينة : النخلة الصغيرة

ليان : النسيم اللي حول النخلة

سجية : طبيعة الخلق “ويقولون البنت على سجيتها أي على نياتها ”

لورا : (( اسم فارسي )) معناته هضبة

ديم : المطر المستمر نزوله بكثرة

رسيل : الماء العذب

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء

ديمه : مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

حوريه : محبوبة

حياة : دنيا اسم مأخوذ من الواقع

روان : اسم فارسي

لينا : طيبة القلب

ومثلما عرضنا اسماء بنات 2019 جديدة ومعانيها سوف نعمل على تحديثها بكل جديدً ونعرض اسماء اولاد 2019 ومعانيها في موضوعًا أخر.