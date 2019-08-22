اسماء اولاد 2019 جديدة ومعانيها (عربية تركية اسلامية) اجمل اسامي ذكور عصرية

مجموعة اسماء اولاد 2019 ومعانيها، كل العائلات بمختلف الدول يحتارون في إختيار أسماء أولاد جديدة 2019 لهذا يرغبون في الحصول على إقتراحات حول اسماء اولاد كي يقوموا بالإختيار من ضمنها ما يروقهم ويناسبهم حسب ذوقهم، وطبعا الأذواق تختلف بين كل عائلة وأخرى، بين كل شخص وآخر، ونحن بهذا الصدد سنقوم بتوفير لكم كشكول كبير الحجم يحتوي على عدد كبير من الأسماء الجديدة والمثالية مصحوبة بمعانيها المختلفة، فتعالوا جميعا للتعرف عليها.

للإسم قيمة كبيرة في المجتمع، فقد أصبحت أسامينا جزءاً لا يتجزأ من كينونتنا ووجودنا بهذه الحياة، عن طريق أسمائنا نتفاعل مع الغير ونعبر، وكل عائلة ترغب في توفير إسم مناسب لمولودها القادم، ويجدون في الغالب صعوبة في الإختيار، فهنالك بعض العائلات التي ترغب في توفير إسم جديد لمولودها، في حين هنالك بعد العائلات التي ترغب في الحصول على قائمة أسماء أولاد كلاسيكية، والبعض الأخر لعله يرغب في إختيار إسم أحد الأنبياء لإبنه أو إسم مذكور في القرآن الكريم، كل هذا وأكثر سنعمل على توفيره في هذا الموضوع الذي سيكون متجدد بإستمرار من طرفنا.

أكثر ما أصبح يروج في اسماء اولاد جديدة في الأشهر القليلة السابقة هي الأسماء التركية والأجنبية التي سوف نعطيها حقها هو الأخر ضمن هذا الموضوع الشامل لأسماء اولاد من تجميعنا الحصري، فبعد عشق الكثير من العائلات العربية للمسلسلات التركية والأجنية، الأخير جعلتهم يتابعون كل الممثلين والأسماء اللامعة في تلك الأعمال الفنية والتعرف على حياتهم الشخصية بما فيها أبناءهم وعائلاتهم، ولعلها الطريقة الوحيدة التي من خلالها إستطاعوا التعرف على تلك الأسماء الاجنبية التي إختاروا بعضها أسماء لمواليدهم وأصبحت شائعة في العالم العربي، فإن كان لديك نفس التفكير والرغبة فإننا بالأسفل نوفر لك أسماء اولاد تركية يمكنك الإختيار بينها، أو أيضا شاركنا إقتراحك حولها.

سنكون سعداء أكثر عندما تصلنا رسائل من عائلات في مختلف الدول العربية مصر السعودية قطر المغرب الامارات ليبيا الاردن اليمن فلسطين العراق.. ويخبروننا أنهم قد قاموا بإختيار اسم ولدهم من خلال موضوعنا اسماء اولاد المتصدر في محركات البحث جوجل، وهذا ما حصل بالفعل، لهذا نحرص على توفير مستجدات الأسماء لكم.

أسماء أولاد 2019

حاتم : قاضي

راسل : طويل

نيروز : الربيع بالفارسيه

ساري : مرافق في الليل

ساهر : الذي لا ينام

حمزة : الأسد

سهيل : نجم

كاظم : ساكت

مهند : اسم السيف

بشار : كثير السرور طلق الوجه البشوش

بسام : كثير الابتسام

لؤي : الثور الوحشي

سراج : المنير

فارس : الماهر في ركوب الخيل

مراون : ريحان-حجر تقدح من النار

كنان : ستر ووقايه

باهر : يبهر من يراه

منصف : عادل

يوسف : نسبه إلى نبي الله يوسف عليه السلام

يزيد : يكثر

نايف : العالي, المرتفع

فادي : الذي يفدي نفسه بغيره

غسان : ناضر الشباب

عياش : صيغه مبالغه وهو الباقي على قيد الحياه

سطام : الضارب بالسيف

سادن : خادم الكعبة المشرفة

زياد : النمو والعطاء

خاطر : ماحاك بالنفس

بسام : كثير الابتسام

أيأس : العطية, العوض, الذئب

ارغد : الخصيب الأكثر سعه وهناء

أصيل : ذو أصاله والوقت بين العصر والمغرب

اياس : العطاء

آصف : كاتب سليمان بمعنى الحاذق

براء : برئ

تامر : كثير الرزق

تركي : أي نسيب إلى تركيا

تليد : مجد قديم

ثابت : دائم مستقيم لا يتغير

جاسم : عظم وضخم

داغر : المهاجم

راجح : الرصين العقل

رائف : الرؤوف الرحيم

زهير : نوع من النبات

سامر : الذي يسامر ويسهر الليالي

سلاف : الخمر

سنمار : القمر

صفوان : صخر املس

عادل : العدل وعدم الظلم

عنان : ما ارتفع من إلى السماء والشئ اذا ظهر أمامك

غياث : المنجد المغيث

فادي : من الفداء المنقذ للغير

فواز : الفائز دائماً

لبيد : العدل الصغير الزعيم الصغير

مشاري : خليه النحل

مؤيد : الذي يؤيد الغير

معنى اسم – مصعب : الذي يتحمل الشدائد

معاذ : محصن باسم الله

معويه : الداعي الى الحرب

مروان : مثنيمرو وهو الحجر الأبيض

نيار : شدة ضوء النار وحرها

نبراس : كلمة تركية بمعنى سنان الرمح أو المصباح

هتان :المطر الخفيف

وائل : طالب العون

وسام : الشئ الذي يعطى بشرف ويعلق على الصدر

وسيم : حسن الشكل

يامن : اليمن والبركة

يافع : سام عال المقارب للبلوغ من الفتيان

اليف : المؤنس

احمد : من فعل ما يحمد عليه

أديب : الأخذ بمحاسن الأخلاف

اشهب:- البياض الذي لا يخالطه سواد

اليف:- المؤنس

اشرف:- صاحب شرف

أمجد:- بمعنى المجد والماضي العريق

اياس:- العطاء

أيمن

الياس

اوس

آصف

ايليا

أيوب

إبراهيم

باهر

باسل

بدر

براء

بهاء

بندر

بيبرس

بطرس

تامر

تركي

تليد

ثابت

ثامر

ثاقب

جابر

جاسم:

جروان

جلاء

جلوان

جود

حسام

حاتم

سام

حمد

حيان

حيدر

خالد

خليل

خلف

داري

داغر

دالي

داني

دائب

ذاكر

ذكير

ذمار

راجح

راجي

رافع

رافل

رافي

رامز

رامي

رائف

رِئال

رئبال

راني

ريان

زاجل

زاهر

زبير

زهير

زيد:

ساجي

ساري

راوي: محدث.

ربيع: من فصول السنة، ويعد أجملها.

رزان: وقار.

رزق: عيش ـ مغنم.

رزين: من رزن: ثقل وثبت في مكانه، الثابت الوقور.

رشاد: هداية، وهو نقيض الضلال.

رشد : معرفة وإدراك .

رشدان : طلب الرشد .

رشدي : ذو رشد .

رشيد : ذو العقل والرشاد .

رشيف : من رشف الماء .

رشيق : خفيف الحركة لطيف القدّ .

رضى : الموافقة والقبول والاطمئنان .

رضوان : خادم الجنّة يوم البعث .

رعد : صوت ارتطام السحاب .

رغيد : ذو عيش مرفّه .

رفاعي : من اكتناز النبات ورفعته يوم الحصاد .

رفاف : من رفّ اللون : أي تلألأ من تقطر الندى على الأغصان .

رفعت : ذو رفعة وإباء . والتاء زائدة في الاسم التركي .

رفقي : من الرفق والحنو والعطف .

رفيدي : معطاء ، ذو رفد .

رفيع : ذو رفعة وإباء .

رفيف : تقطّر الندى على الأغصان ويقال للشيء إذا كثر من النعمة .

ركان : من ركن وهدأ .

رماح : جمع رمح : آلة للقتال .

رمزي : من الرمز والدلالة .

رمضان : من الرمض : شدّة الحر . ويطلق على شهر الصيام .

رهيف : دقيق ، لطيف .

روحي : نسبة إلى الروح .

رويد : تمهّل ، رفق ، تؤدة .

رياح : جمع ريح .

عابد: كثير العبادة.

عاطف: العطوف كثير الثناء والعطف.

عمارة: البناء الضخم.

عزام: شخص ذو إرادة وعزم.

عاكف: لا يترك مكان ما (ملازم له).

عمر: زيارة وهو جمع عمرة.

عدي: قوم يستعدون للقتال.

عنترة: ذباب أزرق.

علي: الشريف ذو المقام الرفيع.

غسان: ذو الشباب والحيوية.

غيث: المطر.

غدير: نهر صغير.

غازى: الشخص المحارب.

غالي: النبيل والسامي والنفيس.

غفران: العفو والستر والكرم.

غامر: شديد الإحسان.

غاني: غني كثير المال.

غريد: كثير التغريد.

لا داعي للقلق، ولكل أم المستقبل ترغب في الحصول على اسماء ارغاب الاناث ولم تجد هنا إلا أسماء الذكور فعليها أن تعلم بأن هذا الموضوع خاص بهم، لهذا نحب أن نوجهها للموضوع الأخر التابع لنا والذي نوفر فيك أكبر تجميعة أسماء بنات من القرآن الكريم ومن مختلف المصادر، وما عليها سوى الدخول للموضوع التالي: اسماء بنات

ونحن وكما تجري العادة في كل مدة زمنية معينة، نقوم بتجديد هذه المواضيع البحثية بكل ما تحتاجها، وعلى سبيل المثال موضوع اسماء اولاد الذي قمنا بالوقت الحالي بإثرائه بمجموعة أسماء اولاد جديدة التي يمكنكم الإختيار فيما بينها، وما يجعلنا أكثر رضاة ومفخرة لما نقدمه، عندما نسمع عائلات في التعاليق تؤكد لنا أنها بالفعل قامت بإختيار إسم لمولودها الجديد من خلال موضوعنا، وأننا كنا سببا في ذلك، فنسئل الله عز جل أن يكون ذرية صالحة لهم ينفعهم في المستقبل القريب، ونسئل الله لكل الأمهات الذرية الحسنة.