أسماء أولاد 2019 حديثة ومعانيها “مبارك المولود”

هناك كثيرًا من اسماء اولاد 2019 في الأصل قديمة ورجعت لتكون اسماء اولاد 2019 موضة العصر، كما أن هناك اسماء ولاد لم تقدم ومهما يمر الزمن تبقى خالدة مثل محمد على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر على اسم سيدنا عمر بن الخطاب وعمرو نسبة لعمرو بن العاص وغيرها من الأسماء الدينية وجميع اسماء الأنبياء التى تظل باقية على مر العصور، وكذلك الأمر فيما يخص اسما اولاد 2019 للأقباط يبقى اسم سيدنا عيسي واسم مينا واسم جرجس في مقدمة اسماء اولاد مسيحية ولكن ظهرت اسما اولاد 2019 حديثها ومعانيها جديدة وقد تكون فارسية أو عربية وكان يغفل عنها البعض وهي مانعرضها في هذا الموضوع.

أسماء أولاد 2019 حديثة ومعانيها

أمجد: من يسعى إلى طلب العلا

اياس: الرزق الوفير والعطاء

أكرم: الأجود والأكثر

أكرم: الأجود والأكثر

باهر: المبهر ذو الوجه المنير

باسل: الشخص الشجاع المقدام

بيرم: من الاسماء التركية التي تعني العيد المبارك

بجاد: الكساء

تميم أو تمام: الشخص شديد الكمال

ثائر: المناضل الذي يقوم بالثورة أو غاضب

دالي: عناقيد العنب ذات السواد الخفيف

ديان: القاضي العادل

ذاكر: كثير ذكر الله

ذكار: من يذكر الله كثيرًا في عبادته

ريان: باب من أبواب الجنة يدخل منه الصائمون

راجح: شخص يزيد عن الآخرين

زين: كل ما هو مزين وجميل

سادن: اسم يطلق على خادم الكعبة

سراج: مصباح منير

سفيان: يعني القائد

سامر: كثير السهر

صفوان: حجر أملس أو الصافي النقي

ضاحي: وقت الضحى أو البارز للشمس

غسان: ذو الشباب والحيوية

غفران: العفو والستر والكرم

غاني: غني كثير المال

لؤي: شديد

وقاد: الشخص الذكي

ديم: الجليس والأنيس

نزيه: عفيف ومترفع

هانس: الشخص المسرور

هاجد: من يصلي في الليل

يزن: من يستخدم الميزان لتقدير الوزن

ياقوت: من الأحجار الكريمة الشفافة

يامن: صاحب اليمن والبركة

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وكما عرض موقعنا اسماء اولاد 2019 حديثة ومعانيها نعمل على تحديثها بنشر اسماء اولاد جديدة تظهر كل فترة، ما أطيب التمنيات بمولود مبارك ومعافي.