ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2022 وفرصة لربح 500 الف دولار أو بيت الأحلام

مع انطلاق مسابقة الحلم رمضان 2022 منذ أيام، نجد أن البحث يتزايد حاليا ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 حتى يكون لديك فرصة لربح مبلغ 500 الف دولار أو بيت الاحلام بقيمة ربع مليون دولار في أي بلد تريده، ويقدم البرنامج الاعلامي الفلسطيني مصطفى الاغا عبر مجموعة قنوات MBC السعودية، ويشارك الكثير من الاشخاص من مختلف دول العالم في مسابقة الحلم رمضان 2022 من أجل تحقيق حلم الثراء وربح الالاف الدولارات.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2022

أما عن ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2022، فقد أعلنت ادارة برنامج مسابقة الحلم رمضان 2022 عنها، حيث أن كل ما عليك ارسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة “حلم أو dream أو reve”:

رقم الإشتراك فى مسابقة الحلم من الكويت 4141.

رقم الإشتراك من السعودية 650444.

رقم الإشتراك من مصر 95458.

رقم الإشتراك لدولة الإمارات العربية المتحدة 3636.

رقم الإشتراك من جميع أنحاء العالم 0088221622775627.

رقم الإشتراك من عمان 90434.

رقم الإشتراك من العراق 2180.

رقم الإشتراك من المغرب 9669.

رقم الإشتراك من سوريا 1565.

رقم الإشتراك من تونس 85988.

رقم الإشتراك من فلسطين 6140.

رقم الإشتراك من البحرين94000.

رقم الإشتراك من الأردن98858.

رابط الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2022

كذلك يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2022 من خلال الضغط هنا، ثم ادخل كود دولتك ورقم جوالك، واضغط على كلمة “اشترك الآن”، وبعدها ستدخل في السحب بشكل تلقائي.