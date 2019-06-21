احتفال جوجل بيوم الأب العالمي

يوم الأب هو عبارة عن احتفال اجتماعي عالمي يشبه تماما الاحتفال بعيد الأم، لما للأب من دور أساسي وهام في الحياة الأسرية، ولا يقل دوره عن دور الأم في تربية الأبناء، وفيه يتم تكريم الآباء؛ ولكن نلاحظ أنه يختلف هذا اليوم من دولة إلى دولة ومن مكان إلى مكان آخر، فليس له يوم محدد على مستوى العالم .

الأماكن التي تشتهر بهذه المناسبة:

نلاحظ أن في الدول العربية لا نسمع كثيرا عن هذه المناسبة؛ ولكن نسمع ونحتفل كثيرا بعيد الأم . فأين نجد هذه المناسبة أكثر انتشارا ؟

الإجابة أن يوم الأب له شهرة كبيرة جدا في الدول الغربية وخاصة في أمريكا اللاتينية، فهنا يظهر التقدير والعرفان بالجميل تجاه الآباء حيث يتم توزيع الهدايا ومعها بطاقات التحية.

فكرة يوم الأب:

تأتي فكرة الاحتفال بيوم الأب إلى سونورا لويس سمارت دود، وهى من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة الامريكية في عام 1909م ؛ لأنها كانت تستمع إلى ندوة عن عيد الأم فأحبت سونورا لويس تكريم والدها لعطائه وتربية أبنائه ومن هنا أصبحت عادة.

جوجل وموقفها من يوم الأب:

قامت جوجل بدعم هذه المناسبة والاحتفال بها عن طريق إحياء ذكراها على محركات البحث التابعة لها لتذكير الناس بهذه المناسبة، فهي مناسبة لابد أن نهتم بها ولا نتجاهلها تجاه الآباء لما لهم من فضل عظيم، ونحن لا نقل عن الدول الغربية عن مدى حبنا واعتزازنا بالآباء، فيجب العمل على المداومة في إقامة احتفال سنوي مشابه للاحتفال بعيد الأم، فهما رمزان أساسيان في الحياة وندعو أن يحفظ الله لكم والديكما ويبارك فيهما ويرحم من هم تحت التراب ويجعل قبرهم نورا.

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