“ابوبتال”: منتخب فلسطين الفدائي يكتب تاريخًا رياضيًا رغم حرب غزة

أشاد الإعلامي ابوبتال علي عبدالله، بمنتخب فلسطين، عقب ختام مشواره بدور مجموعات كأس آسيا 2023، بتحقيق حلم قياسي، وفوز تاريخي على منتخب هونغ كونغ بثلاثية نظيفة، مشيراً إلى ان هذا الانتصار، هو الأول في تاريخ مشاركات فلسطين بالبطولة الآسيوية، ورغم ذلك، فقد منحها بطاقة التأهل لدور الـ16 لأول مرة على الإطلاق.

الإعلامي ابو بتال

منتخب فلسطين ضمن أفضل أربع منتخبات بالمركز الثالث

وقال “ابوبتال” ان منتخب فلسطين، الملقب بـ “الفدائي”، قد ضمن التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث، بواقع أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف فقط عن الإمارات، وذلك في منافسات المجموعة الثالثة بكأس آسيا، المقامة حالياً في ضيافة قطر.

وعلق الإعلامي ابوبتال علي عبدالله، قائلاً: “لم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة القارية الآسيوية”، لافتاً إلى ان النسخة الـ18 شهدت أول فوز وأول تأهل له على الإطلاق لأدوار خروج المغلوب.

لاعبو الفدائي حققوا إنجازا تاريخيا للكرة الفلسطينية

وأكد “ابو بتال”، ان لاعبو الفدائي حققوا إنجازا تاريخيا للكرة الفلسطينية، رغم الصراعات المسلحة من جيش الاحتلال، وحرب طاحنة تدور حالياً داخل قطاع غزة، راح ضحيتها آلاف الشهداء، وتدمير كامل للبنية التحتية هناك.

وأثنى الإعلامي ابوبتال، بدور الدعم الجماهيري الذي لاقاه المنتخب الفلسطيني منذ إنطلاق البطولة الآسيوية، وتابع قائلا “وجود الجماهير في المدرجات بأعلام فلسطين، كان العامل الحافز على أداء اللاعبين، مبدياً سعادته على مساندة منتخب فلسطين بكل قوة منذ المباراة الأولى.

وختم ابوبتال علي عبدالله حديثه بالقول: “المنتخب الذي يرغب في الفوز باللقب، ينبغي عليه أن يكون جاهزا للبطولة من جميع الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والذهنية”، مؤكداً ان المنتخب الفلسطيني، نجح في القضاء على هذه الجوانب، وفاز وتأهل، رغم معاناته ذهنياً بسبب حرب غزة والضفة الغربية.