ابتعدي عن هؤلاء: دلالات الوقوع في حب الرجل الخطأ

الفتاة معروفة بأنها عاطفية أكثر من اللازم، كما أنها تُحكم قلبها في كافة أمورها أكثر من العقل، فتقابل أحيانًا الرجل الخطأ الذي يستغل تلك النقطة بها، ثم ينجح بالفعل في إيقاع الفتاة في حبه، ثم بعد تطور العلاقة من إعجاب لحب ثم عشق تتفاجئ بوجود مؤشرات تخبرها أن من عشقته شخص غير مناسب بالمرة، وهذه المؤشرات سوف نذكرها بالتفصيل في السطور القادمة.

علامات تشير لوقوعك في حب الرجل الخطأ

عزيزتي القارئة هناك مؤشرات سلبية إن لاحظتي وجودها في علاقتك بمن تحبين فابتعدي عنه فورًا مهما كانت درجة عاطفتك له، لأن مثل تلك العلاقة مؤذية في المقام الأول، وسوف تشعرين بالحزن والندم فيما بعد، ومن تلك العلامات ما يلي:

تحذيرات الآخرين

من أهم المؤشرات أن يحاول البعض لفت نظرك إلى أنك اخترت الشخص الخطأ، وأن تلك العلاقة محكوم عليها بالفشل، وأحيانًا لا تصدق الفتاة تلك التحذيرات وتصمم على المضي في هذا الحب، لهذا حكمي عقلك أولًا وكوني حيادية في مراقبة تصرفاته معك ومع الآخرين لتطمئني أنك اخترتِ الشخص المناسب.

قسوته معكِ

المعاملة الجافة من قِبل الرجل ليست دليل على حبه أبدًا، لأن قلبه إن قسى على الجميع فهو يرقّ لحبيبته، ولا يتحمل أبدًا أن يسبب لك حزن، فإن حدث وتكررت الخلافات بينكما ودومًا يتسبب في إغضابك ويلومك على أتفه سبب، ثم يعاقبك بقسوة دون سبب كأن يفراقك لأيام، أو يتجاهل وجودك.

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إن كان يبكيكِ ابتعدي

روعة الحب تتمثل في إحساس السعادة الذي يغزو قلبك، ويجعلك تشعرين وكأنك فراشة تطير بحرية في بستان من الورود، لكن إن كان حبيبك يبكي عيونك بكثرة عليكِ أن تبتعدي عنه فورًا فهذا الحب سوف يؤذيكِ ويقتل قلبك حزنًا.

بخله الشديد

من العلامات التي تخبرك أن حبيبك ليس اختيار صحيح أن يكون شديد البخل، وراعي هنا ملاحظة الفرق بين البخل والحرص، فإن كان يبخل عليكِ ماديًا وعاطفيًا فهو ليس مناسبًا لكِ أبدًا، لأنك ستأتين في مرحلة ما وتشعرين أنك غير قادرة على الاستمرار في حبه.

أخلاقه سيئة

راقبي تصرفاته مع الآخرين، فالشخص الذي لا يحترم كبيرًا، ولا يراعي فقيرًا لن يكون جديرًا بكِ، وكذلك الذي يستولي على ما ليس له، وذلك الذي يعامل أهل بيته بطريقة بشعة، وأهم مما سبق انظري لمعاملته مع والدته وشقيقته، فإن كان دائم الصراخ عليهما، ولا يحترم أمه فهل سيحترمك أنتِ ويراعي الله فيكِ؟

الرجل الكاذب

مثال آخر للرجل الخطأ، وصدقيني لن تتحملي أبدًا تكرار كذبه عليكِ، فهو نفسه يصدق أكاذيبه ويقنع الآخرين بها، وهذا النوع من أبشع أنواع الرجال كون كذبه جزء من شخصيته لا يمكنه التغاضي عنه، ولا يمكنك تعديله فيه، وأحيانًا يكون الكذب جزءً لا يتجزأ من شخصية الرجل المتلاعب، وأحيانًا تكون طباعه هكذا، فإن غفرتي له مرة فإنكِ ستفكرين ألف مرة في الثانية.

ليس شهمًا!

أما هذا الرجل لن تستطيعي العيش معه أبدًا، لأن النخوة والشهامة من أهم الصفات التي تحتاجها الفتاة في شريك حياتها، فإن أحببتي رجلًا لا يغار عليكِ ولا يندفع لمساعدة الآخرين عندها سيرفضه قلبك، ولن يشعر معه بالأمان.

عزيزتي الفتاة إن الرجل الخطأ يشبه المغناطيس، فلا تسمحي أبدًا له أن يؤذيكِ أو أن يُدخلك في علاقة تُحسب عليكِ فيما بعد، فلا تتعجلي، ولا تنجذبي للمظاهر البراقة، فكم من زجاج ملون حسبه الآخرون جوهرةً نادرة وهو في الحقيقة لا يساوي شيئًا.