إنطلقت موهبتها من «كيد النسا» واتبعت «ريجيم قاسي» أفقدها الكثير من وزنها.. محطات في حياة الفنانة الشابة «دعاء رجب»

فنانة خفيفة الظل، تميزت بالحس الفكاهي البديهي، وساعدها في ذلك جسمها الضخم، وبدأ مشوارها منذ سنوات قليلة تُعد علي الأصابع، ولكن قد أثارت بعض الجدل، خاصة أنها دخلت مجال التمثيل وهي ترتدي الحجاب، وإعتاد المشاهد أن يراها به في أدوارها الفنية الدرامية، ولكن في عام 2017 وتحديدًا في مسلسل “إزي الصحة” والتي قد شاركت به مع الفنان أحمد رزق، وعُرض في شهر رمضان الماضي، وظهرت فيه وهي بدون حجاب، فتسائل الجمهور عن كونها خلعت حجابها أم هذه مجرد باروكة، إنها الفنانة الشابة “دعاء رجب” وبعض المقتطفات في حياتها.

نشأتها

في اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام 1989، ولدت الفنانة “دعاء رجب”، وإلتحقت بكلية التجارة وتخرجت منها وحصلت علي بكالوريوس تجارة، في إحدي مناطق محافظة القاهرة، وسارت في نهج الدراما المصرية، حيث شاركت في أكثر من مسلسل تليفزيوني، وكان منهم مسلسل “كيد النسا” بجزئيه، وكذلك في مسلسل “خطوط حمراء، ولي العهد، هيبتا، إزي الصحة، دكتور أمراض نسا”.