إليكم مسجات التهنئة بعيد الأضحي المبارك 1440 رسائل معايدة وبطاقات تهنئة بالعيد

يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض الإحتفال بعيد الأضحي المبارك، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة، حيث يحتفل العديد من المسلمون في كافة البلدان العربية والمسلمة في هذا العيد عن طريق ذبح الأضاحي وذلك تقرباً لله عزوجل، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبنه إسماعيل، عندما فداه الله بكبش، ويأتي ذلك العيد بعد عبادة الحج وذلك بالنسبة للحجاج، وعبادة الصيام عشرة أيام ذي الحجة، وتوزع تلك الأضاحي على الإناس الفقيرة والمحتاجة.

عبارات تهنئة ومعايدة بمناسبة عيد الأضحي المبارك

عيد أضحي سعيد وكل عام وانتم بخير أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة . عيد أضحي مبارك وكل عام وانتم بخير . تقبل الله طاعتاكم ومن النار اعتقكم وبالفردوس الأعلى أسكنكم وبالعيد أسعدكم. عيد أضحي سعيد علينا وعليكم وكل سنة وانتم طيبين . أدام الله أعيادكم دهوراً وأبسكم من تقواه نوراً وكل عام وانتم بخير من عادة العيد أن الناس تفرح فيه ولكن أنت عكس الناس العيد يفرح بيك . يا رسالة الشوق أوصلي له وسلمي على الغالي وقبليه وباليوم المبارك هنئيه. قالوا : أين عيديك قلت بعيونه قالو : تحبه قلت : ما أشوف العيد بدونه. كل عام وانتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة .

ونتقدم نحن في إدارة موقع نجوم مصرية بالتهنئة القلبية لكافة المسلمين في كافة أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحي المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية، وكل عام وانتم بخير .