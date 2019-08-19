إليسا تعتزل الفن ورد فعل أصالة وهيفاء وهبي ونجمة أخرى تفكر في الإعتزال

فاجأت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها بقرار اعتزالها والذي أعلنته من خلال تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابها على تويتر، وأكدت أن الألبوم القادم هو الأخير لها، وأرجعت نجمة الغناء أسباب اتخاذها ذلك القرار إلى ما وصفته بالمنافسة غير الشريفة في الوسط الفني، الذي أصبح يشبه المافيا، وأنها لن تستطيع العيش والاستمرار في هذا الجو، وبمجرد نشرها لهذه التغريدة وانتشر الخبر بشكل سريع جدًا، خاصة بعد تعليقات نجوم الفن والمجتمع على تغريدتها، وجاءت تلك التعليقات متباينة ما بين مؤيد لقرارها وداعم لها ورافض له.

نجمة أخرى تفكر بالاعتزال مثل إليسا

ولعل أبرز تلك التعليقات ما كتبته النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والتي قالت أنها هي الأخرى بالفعل تشعر بالقرف على حد وصفها من الوسط الفني ومن الأحوال التي أصبح عليها وأنها هي الأخرى تفكر جديًا في الاعتزال، بينما كتبت هيفاء وهبي معلقة أنها لابد أن تواصل إليسا مشوارها الفني، وأن من لا يريدها في الوسط يرحل هو على حد قولها، أما عن المطربة أصالة فكان لها هي الأخرى رد على تلك التغريدة ولكن من خلال تدوينة على فيسبوك، قالت فيها أنه بالفعل الجميع يشعر بالتعب ولكن لا يجب الإنسحاب.

وأضافت أصالة أن إليسا لها جمهورها الكبير والجميع يتمنى وجودها لكي تستمر في العطاء بأسلوبها المميز، الذي جعل منها نجمة وفنانة محبوبة بين الجميع، أما سيرين عبد النور فكان لها نفس رأي أصالة وطالبت زميلتها بالاستمرار وعدم الالتفات لمن يحاول عرقلة مشوارها، جدير بالذكر أن عدد آخر من النجوم تضامنوا مع المطربة اللبنانية مطالبين بالعدول عن ذلك القرار ومنهم رانيا يوسف ومنة شلبي وعمرو أديب وغيرهم.