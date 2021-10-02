إلهام شاهين: سأتبرع بأعضائي بعد وفاتي بدلًا من أن يأكلها الدود

بواسطة أسامة مقلد

أعلنت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن نيتها التبرع بأعضائها بعد وفاتها إذا كانت تصلح، داعية الجميع لاتخاذ هذا القرار، قائلة: “يجب علينا التبرع بأعضائنا بعد وفاتنا بدلًا من أن يأكلها الدود”.

إلهام شاهين: سأتبرع بأعضائي بعد وفاتي بدلًا من أن يأكلها الدود

وأضافت إلهام شاهين، خلال كلمتها في حفل إطلاق كتاب “أعداء مصر الخمسة” للمستشار أمير رمزي، أنها تدعو إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر، على غرار بنك القرنية الذي ظهر في عصر السادات، حتى يتم إنقاذ الكثير من المواطنين الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء.

وقالت إلهام شاهين، أنها تجهز حاليًا لفيلم جديد بعنوان “بنات صابرة” وسوف يتطرق الفيلم للعديد من القضايا الاجتماعية مثل زواج القاصرات، وختان الإناث، والموروثات الاجتماعية الخاطئة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، تقديمها حكاية “حتة مني” بمسلسل “زي القمر” الذي عرض في مارس الماضي، وقدمت فيه شخصية (حياة) المرأة التي تهتم بتفاصيل حياتها الزوجية بالكامل.

“حتة مني” بطولة: إلهام شاهين، وأحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، نهال عنبر، وسارة الشامي، من تأليف: شهيرة سلام، وإخراج: حسام علي.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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