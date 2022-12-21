إلهام شاهين تهاجم بعض الفتاوى: لو دي آراء الدين إحنا أزاي هنحترم الدين؟

علقت الممثلة المصرية إلهام شاهين، خلال كلمتها التي ألقتها بالجلسة الثالثة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية على بعض الفتاوى الدينية، وطالبت الدولة بمحاربة التعصب بجميع الطرق ومنها منع ظهور أصحاب الأفكار المتطرفة والمتعصبة على الشاشات، وحذرت من فهم البعض للأديان بطريقة خاطئة وما يتبعه من نشر لأفكار غير صحيحة.

الغلط مش في الدين

وقالت إلهام شاهين في كلمتها “لازم نتكلم بصراحة لو عاوزين نمنع التعصب، الدولة تمنع ظهور أي شخص يقول آراء متعصبة على الشاشات، وفي ناس ثقافتها محدودة فبتتأثر، الغلط مش في الدين، ولكن في من يفسر الدين، لما حد يقول اللي مش بيصلي يستتاب ثم يقتل، طيب وأنتم مالكم لو عاوز ربنا يموته أو يعاقبه، ربنا هو اللي بيحاسبنا مش البشر”.

وتابعت شاهين قائلة “شفت شيخ يقول آراء عنصرية، منها إن المسلم ممكن يتجوز مسيحية لكن لا يعاملها بالحسنى، وشيخ آخر عنده عنصرية ضد المرأة ويقول إيه يعني زوجك يضربك بعد ما شاف عورتك، هل هذا كلام محترم يقال على الشاشات؟”مضيفة “وآراء كتير زي إيه يعني واحد مريض متعالجوش أنتم كده هتاخروا لقائه بربه، وليه يكون في زراعة أعضاء سيبوه يموت، يعني لما تلاقي أبوك وأمك مريض ومحتاج لزراعة أعضاء فتمنع الخير وتقول سيبوه يموت؟

ثم أكدت “ربنا جميل ولا يمكن تكون دي آراء الدين، لو دي آراء الدين إحنا ازاي هنحترم الدين”.

أنا العفريت بتاعهم

وعن الحملة الشرسة التي واجهها مسلسل “بطلوع الروح” أشارت إلهام شاهين إلى مدى قوة وتأثير الفن في إيصال الرسائل للمجتمع.

كما كشفت عن ما حدث لها بعد ظهور البوستر الخاص بالمسلسل بقولها “فور إطلاق البوستر الدعائي للمسلسل، تعرضت لحرب رهيبة، حيث كنت أرتدي ملابس تنظيم داعش الإرهابي، ورغم أن كل أبطال المسلسل كانوا يرتدون نفس الملابس، إلا أني الوحيدة التي هاجموها.. أنا العفريت بتاعهم، لأنهم عارفين أفكاري ولا أقبل الفكر المتطرف”.