إلهام شاهين تدافع عن صناع “أصحاب ولا أعز”: الأفلام الأجنبية فيها ستات بتقلع ملط.. يعني حلال عليهم وحرام علينا؟

دافعت الفنانة إلهام شاهين، عن فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي تعرض لانتقادات شديدة خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ونشرت إلهام، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” بوستر الفيلم، وعلقت عليه قائلة أنها شاهدتها ووصفته بالفيلم الجميل والحقيقي.

وأضافت إلهام، أن الفيلم به مشكلات حياتية عادية وهناك شخص واحد يقال عنه أنه “مثلي” وذلك حرية شخصية، وهي شخصيات موجودة في حياتنا.

وتابعت إلهام، أن المجتمعات العربية بها أكثر بكثير من الذي تم تقديمه في الفيلم، معربة عن دهشتها من الضجة المفتعلة بشان فيلم يعرض عبر منصة “نتفليكس” فقط.

وأبدت إلهام، استغرابها من لأن هناك أفلام أجنبية تعرض عبر نفس المنصة وبها أكثر من ذلك، قائلة: “فيها أفلام أجنبية فيها ستات بتقلع ملط ومشاهد جريئة جدًا.. يعني حلال على الفيلم الأجنبي.. وحرام على الفيلم الناطق بالعربية لمجرد حوار جريء في المواجهة وغير معتاد.. مجتمع مهووس”.

وانتقدت إلهام، المعارضين للفيلم ووصفتهم بـ “المتخلفين بتوع السينما النظيفة”، ووجهت إليهم رسالة أن الفيلم ليس به مشهد واحد يخدش الحياء والجرأة فقط في الحوار بين البطلة وزوجها عندما شكت به أنه “مثلي”، مشيرة إلى أن الحوار أيضًا ليس به أي لفظ خارج، لافتة إلى أن بسبب هذا الهجوم سيحقق الفيلم أعلى نسبة مشاهدة على “نتفليكس”.

واختتمت إلهام، كلامها مدافعة عن بطلة الفيلم النجمة منى زكي، التي قالت لها: “برافو منى زكي.. فنانة ناضجة صادقة.. أداء رائع.. والحقيقة الفيلم مباراة في التمثيل بين كل ممثليه الرائعين إياد نصار ونادين لبكي وجورج خباز وعادل كرم.. تحية لكل من شارك في الفيلم بقيادة مخرج رائع وسام سميرة”.

“أصحاب ولا أعز” هو فيلم من إنتاج “نتفليكس” مأخوذ من الفيلم الإيطالي “غرباء بالكامل”، من بطولة: نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وجورج خباز، وفؤاد يمين، من تأليف: فيليبو بولونيا، وإخراج: وسام سمايرا.