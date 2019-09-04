إلقاء القبض على المطربة شعبية شهيرة بوسي في صباح اليوم

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأبعاء، ألقت الشرطة المصرية على المطربة المصرية الشعبية المشهورة “بوسي”، من منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهر الجديدة، وذلك بعد صدور نتائج الحكم القضائي نهائية ضدها واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق “فطين”، وهو حكم نهائي بعد تحريرها شيكات لطليقها تبين أنها بدون رصيد، وأثر ذلك قام برفع دعاوى ضدها للحصول على حقوقه.







القبض على المطربة المصرية “بوسي”

كان قد صدر حكم ضد بوسي بالحبس مدة 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين في سنة 2015 لصالح طليقها “وليد فطين”، وبعد التصالح وسداد المبلغ فوجئت بصدور حكم جديد عن محكمة جنح الهرم غيابيا، واتهم بسي رسمياً بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، بنفس قصة الحكم الصادر سابقاً بحقها، ومن المنتظر أن تمر بوسي بنفس معاناة القضية السابقة، حيث إنتهت القضية السابقة بدفها مبلغ بقيمة 550 ألف جنيه، هذه الغرامة التي قضت بها المحكمة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على حكم حبسها.







حيث وصل الخلاف بينها وبين طليقها، حتى تمكن من الحصول على أحكام واجبة النفاذ ضدها، لتقوم الشرطة المصرية بإلقاء القبض عليها.

كانت قد أصدرت المحكمة في الوقت نفسه قرار تأجيل محاكمة “بوسي”، بتهمت التهرب من دفع مبلغ مليون و827 ألف جنيه خاصة بالضرائب، إلى 30 سبتمبر القادم لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب.





