إعلان سحب مسابقة الحلم mydream القادم على جائزة 1000.000 المليون دولار

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم مسابقة الحلم، عن اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، من خلال برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، والتي ربحها المصري “محمد أحمد محمد عيسى”، وذلك من خلال مراسم القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً، وتم الاتصال بالفائز والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، لتسليمه جائزته خلال الأيام المقبلة، بينما كانت المفاجأة في إعلان قيمة الجائزة المقبلة التي سيتم السحب عليها، والتي ستكون بقيمة مليون دولار، مع بدء استقبال طلبات الاشتراك في السحب الجديد المقبل، والمتوقع أن يشهد إقبالاً كبيرًا على المشاركة فيه.

الاشتراك في مسابقة الحلم

ونذكر مجددًا بطرق الاشتراك في مسابقة الحلم، لاسيما وأن الكثيرين يبحثون عن أسهل الطرق لضمان دخول سحب الحلم الأكبر 1000000 دولار أمريكي، وتتمثل في:

الاتصال برقم دولتك ثم الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة، وكلما زادت مرات الاشتراك، زادت فرص الفوز ودخول السحب.

إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم إلى ذات الرقم، ثم تفعيل المشاركة من خلال الإجابة أيضًا على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح.

الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، عبر تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك ورقم الجوال.

أرقام الاشتراك في المسابقة من جميع الدول.

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الاشتراك عبر تطبيق حلم

كما يمكن بكل سهولة من الاشتراك في المسابقة من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته، ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة من اسم ورقم جوال وغيره، مع العلم أن سعر الدقيقة تُحاسب بسعر دقيقة الاتصال الدولية من دولتك، ثم موافق أو اشتراك في مسابقة الحلم mbc الجديدة.