إحصائيات تاريخ مواجهات النصر والهلال في البطولات الرسمية وشبه الرسمية 2023
يترقب عشاق كرة القدم العربية والسعودية بصفة خاصة مواجهة القمة “ديربي الرياض” التي تجمع بين فريقي الهلال ضد النصر ضمن الجولة ألـ 25 من بطولة دوري روشن السعودي المنتظر مساء غداً يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل، ويسعى كلا الفريقان إلى تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نِقَاط من أجل المنافسة على بطولة الدوري السعودي.
🚨🚨🚨— انترو جماهير #النصر امام الهلال pic.twitter.com/Ccyx2K79Zt
— سهم (@1SMi_) April 16, 2023
تاريخ مواجهات النصر والهلال قبل ديربي الرياض
تقابل الفريقان في بطولة الدوري السعودي 116 مرة، وقد حقق كل فريق الفوز في 42 مباراة بالتساوي، بينما حسم التعادل نتيجة 32 مباراة بين الفريقين، وقد أحرز نادي الهلال خلال هذه المواجهات 148 هدفاً، بينما أحرز النصر 120 هدفاً، وبذلك يتفوق الهلال في عدد الأهداف، وإليكم إحصائيات المواجهات بين النصر والهلال في البطولات الرسمية وشبه الرسمية عبر الجدول التالي :-
|التصنيف
|المنافسة
|المباريات
|فوز النصر
|أهدافه
|فوز الهلال
|أهدافه
|التعادلات
|البطولاتالرسمية
|دوري المملكة
|101
|31
|120
|40
|148
|30
|دوري المناطق
|15
|11
|35
|2
|18
|2
|مجموع الدوري
|116
|42
|155
|42
|166
|32
|كأس الملك
|20
|5
|19
|11
|32
|4
|كأس ولي العهد
|11
|3
|11
|8
|20
|0
|كأس الاتحاد
|23
|9
|28
|6
|26
|8
|كأس السوبر
|2
|1
|3
|1
|1
|0
|دوري أبطال آسيا
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|مجموع المباريات الرسمية
|173
|60
|217
|69
|247
|44
|البطولاتشبه
الرسمية
|كأس المؤسس
|2
|0
|1
|1
|2
|1
|كأس الشهداء
|1
|1
|4
|0
|2
|0
|كأس البر
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|البطولات العربية
|3
|0
|2
|2
|3
|1
|الودية*
|الوديات
|7
|2
|8
|3
|9
|2
|المجموع الكلي
|187
|63
|232
|75
|264
|49
توقيت مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي
|المباراة
|القناة الناقلة
|موعد المباراة
|مناسبة المباراة
|ملعب المباراة
|الهلال ضد النصر
|قناة ssc sport
| الثلاثاء 18/أبريل
9:00 بتوقيت السُّعُودية
|الجولة 25 الدوري السعودي
|استاد الملك فهد الدُّوَليّ
ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة ديربي الرياض
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|متبقية
|فرق
|نِقَاط
|
1
|الاتحاد
|23
|17
|5
|1
|7
|37
|56
|
2
|النصر
|23
|16
|5
|2
|7
|37
|53
|
3
|الشباب
|23
|15
|5
|3
|7
|27
|50
|4
|الهلال
|24
|13
|7
|4
|6
|20
|46
|5
|الفتح
|23
|12
|2
|9
|7
|10
|38
|6
|التعاون
|23
|10
|7
|6
|7
|3
|37
|7
|ضمك
|23
|7
|8
|8
|7
|-2
|29
|8
|الطائي
|23
|8
|4
|11
|7
|-3
|28
|9
|الاتفاق
|23
|7
|6
|10
|7
|-7
|27
|10
|أبها
|23
|8
|3
|12
|7
|-10
|27
|11
|الرائد
|23
|7
|5
|11
|7
|-9
|26
|12
|الفيحاء
|23
|6
|7
|10
|7
|-9
|25
|13
|الوحدة
|23
|5
|7
|11
|7
|-14
|22
|14
|العدالة
|23
|4
|6
|13
|7
|-27
|18
|
15
|الخليج
|23
|5
|2
|16
|7
|-21
|17
|
16
|الباطن
|24
|4
|3
|17
|6
|-32
|15