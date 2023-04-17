إحصائيات تاريخ مواجهات النصر والهلال في البطولات الرسمية وشبه الرسمية 2023

يترقب عشاق كرة القدم العربية والسعودية بصفة خاصة مواجهة القمة “ديربي الرياض” التي تجمع بين فريقي الهلال ضد النصر ضمن الجولة ألـ 25 من بطولة دوري روشن السعودي المنتظر مساء غداً يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل، ويسعى كلا الفريقان إلى تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نِقَاط من أجل المنافسة على بطولة الدوري السعودي.

تاريخ مواجهات النصر والهلال قبل ديربي الرياض

تقابل الفريقان في بطولة الدوري السعودي 116 مرة، وقد حقق كل فريق الفوز في 42 مباراة بالتساوي، بينما حسم التعادل نتيجة 32 مباراة بين الفريقين، وقد أحرز نادي الهلال خلال هذه المواجهات 148 هدفاً، بينما أحرز النصر 120 هدفاً، وبذلك يتفوق الهلال في عدد الأهداف، وإليكم إحصائيات المواجهات بين النصر والهلال في البطولات الرسمية وشبه الرسمية عبر الجدول التالي :-

التصنيف المنافسة المباريات فوز النصر أهدافه فوز الهلال أهدافه التعادلات البطولاتالرسمية دوري المملكة 101 31 120 40 148 30 دوري المناطق 15 11 35 2 18 2 مجموع الدوري 116 42 155 42 166 32 كأس الملك 20 5 19 11 32 4 كأس ولي العهد 11 3 11 8 20 0 كأس الاتحاد 23 9 28 6 26 8 كأس السوبر 2 1 3 1 1 0 دوري أبطال آسيا 1 0 1 1 2 0 مجموع المباريات الرسمية 173 60 217 69 247 44 البطولاتشبه الرسمية كأس المؤسس 2 0 1 1 2 1 كأس الشهداء 1 1 4 0 2 0 كأس البر 1 0 0 1 1 0 البطولات العربية 3 0 2 2 3 1 الودية* الوديات 7 2 8 3 9 2 المجموع الكلي 187 63 232 75 264 49

توقيت مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة مناسبة المباراة ملعب المباراة الهلال ضد النصر قناة ssc sport الثلاثاء 18/أبريل 9:00 بتوقيت السُّعُودية الجولة 25 الدوري السعودي استاد الملك فهد الدُّوَليّ

ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة ديربي الرياض