إحتفلت الفنانة لبنانية سلمى حايك وزوجها بعيد ميلادها الـ 53







حاولة الفنانة سلمى الحايك من أصول لبنانية إثبات أن التقدم في العمر ماهو إلا رقم غضافي لروح مرحة لاوالت تتمتع بشبابها، إحتفلت الفنانة سلمى الحايك بعيدها الت 53 عاماً بجو عائلي مليء بالفكاهة و السعادة من زوجها الفرنسي رجل الأعمال الفرنسي، الملياردير الفرنسي فرانسوا أونري بينو.







تفاصيل حفل ميلاد الفنانة سلمى الحايك لـ53 عاماً

نشرت الفنانة سلمى الحايك مقطع فيدي عبر حسابها الرسميعلى موقع “إنستقرام”، بداية حفل عيد ميلادها وأنه بدأ بتقليد مكسيكي يقتضي حشر وجه صاحب عيد الميلاد في الكيكة، حيث قام بهذا زوجها بجو مليء بالضحك والسعادة.







وأشارت إلى أنها تحب ذلك التقليد المكسيكي، فقد أكدت أن ما أعجبها أكثر شيء هو ما فعله زوجها معها بعدما غمس وجهها في الكعكة، وهو تقبيلها وسط الحاضرين للاحتفال، من أجل مصالحته على مقلبه معها.

وقامت أيضاً قبل الإحتفال بعيد ميلادها بنشر بعض الصور لها وهي بلباس البحر، تستعرض رشاقتها وقوامها، وقالت أنها لا تهتم لعمرها لأن روحها مازلت صغيرة.







كان أول عمل للفنانة سلمى الحايك في عام 1995، حيث شاركت في فليم بعنوان Desperado، تم إختيارها كواحدة من أجمل خمسون شخصاً في العالم لعام 1996.

حصلت على العديدة من الجوائز، وحازت على لقب “قنبلة هوليوود” بسبب جرأة أدوارها ونالت جائزة أوسكار وجائزة الغولدن غلوب عن فئة أفضل ممثلة رئيسية في عام 2003 عن فيلم فريدا وأفضل ممثلة في أمريكا الجنوبية، وفقاً لـ “سبوتنيك”.





