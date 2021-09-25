إجابة سؤال مسابقة الحلم mbc dream 2021.. وأسماء الفائزين

بواسطة محمد فوزي

تتواصل عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم مع دخول المسابقة مرحلة السحب على عدد من الجوائز الكبرى، والتي كان آخرها السحب المنتظر على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، حيث سيتم الاختيار من بين المشتركين بنظام القرعة، لإعلان فائز جديد، بينما يتم المشاركة من خلال طرق الاشتراك الأساسية، التي سبق وذكرناها لكم بالتفاصيل، ويتطلب الأمر أيضًا الإجابة على سؤال المسابقة بشكل صحيح، حتى يتسنى لك الدخول في السحب.

إجابة سؤال مسابقة الحلم mbc dream 2021.. وأسماء الفائزين

إجابة سؤال مسابقة الحلم

وكما أوضحنا لابد من الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة، حتى يتسنى لك تفعيل الاشتراك ودخول السحب، مع العلم أنه لا يوجد عدد محدد للأسئلة، وكلما أجبت على سؤال جديد، كلما زادت فرص فوزك، مع العلم أن إجابة سؤال مسابقة الحلم خلال الفترة الماضية، كان يتعلق بأغنية مليونير في أي مسلسل تكون: (بـ 100 وش – ورد)، والإجابة هي الأولى.

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إجابة سؤال مسابقة الحلم mbc dream 2021.. وأسماء الفائزين

أسماء الفائزين في جميع السحوبات

ويحمل الجدول التالي جميع أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021،منذ انطلاقها في ثوبها الجديد في 1 يناير، على جوائز تخطت قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، ويبلغ عدد الفائزين حتى الآن 24 متسابق:

م الاســـــــــم التاريخ الدولة القيمة
1 محمد اللباني 2021-02-25 الإمارات $125,000
2 محمد مقبول حسين 2021-03-11 السعودية $5,000
3 امجد كوجان 2021-03-11 السعودية $10,000
4 حميد ادهي 2021-03-11 السعودية $15,000
5 سيد سعد محمد 2021-03-11 مصر $20,000
6 إبراهيم عبدالغني السيد 2021-03-11 مصر $30,000
7 محمود محمد العبيد 2021-04-01 الامارات $250,000
8 محمد طارق عبدالوهاب 2021-05-15 السعودية $500,000
9 حمزة البشير 2021-05-15 الكويت $30,000
10 مسعد فهد العنزي 2021-06-10 الكويت $5,000
11 إبراهيم علي احمد 2021-06-10 السعودية $15,000
12 حلمي إبراهيم غلاب 2021-06-10 مصر $20,000
13 محمد مبارك طه 2021-06-10 السعودية $30,000
14 ربيع التنبوك 2021-06-10 سوريا $10,000
15 احمد إبراهيم محمد 2021-07-01 الامارات $250,000
16 عارف احمد الزهراني 2021-07-13 السعودية $5,000
17 أحمد محمد عيد 2021-07-14 فلسطين $5,000
18 محمد عبدو الحسبي 2021-07-15 السعودية $5,000
19 محمد سعد الملكي 2021-07-16 السعودية $5,000
20 عبدالغفار صالح ناصر الهبيلي 2021-07-17 السعودية $10,000
21 عبد الفتاح أحمد منظور شحاته 2021-07-18 السعودية $10,000
22 عيده عبد المحسن 2021-07-19 الإمارات $20,000
23 غالية الحسين 2021-08-05 سوريا $100,000
24 إبراهيم محمد الساعدي 2021-08-05 السعودية $125,000
25 محمد احمد خليل 2021-09-12 العراق $10,000
26 بيان حاتم البشر 2021-09-13 السعودية $15,000
27 علي مصطفى علي 2021-09-14 مصر $15,000
28 عبدو عوض الديب 2021-09-15 مصر $20,000
29 خالد غنيم حسن 2021-09-16 الامارات $25,000
30 شرقي الراهي 2021-09-16 المغرب 100,000 درهم مغربي
31 صلاح نوري 2021-09-16 العراق 15,000,000 دينار عراقي
32 عبداللطيف صالح عبدالقادر 2021-09-17 مصر $10,000

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

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