إجابة سؤال مسابقة الحلم mbc dream 2021.. وأسماء الفائزين

تتواصل عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم مع دخول المسابقة مرحلة السحب على عدد من الجوائز الكبرى، والتي كان آخرها السحب المنتظر على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، حيث سيتم الاختيار من بين المشتركين بنظام القرعة، لإعلان فائز جديد، بينما يتم المشاركة من خلال طرق الاشتراك الأساسية، التي سبق وذكرناها لكم بالتفاصيل، ويتطلب الأمر أيضًا الإجابة على سؤال المسابقة بشكل صحيح، حتى يتسنى لك الدخول في السحب.

إجابة سؤال مسابقة الحلم

وكما أوضحنا لابد من الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة، حتى يتسنى لك تفعيل الاشتراك ودخول السحب، مع العلم أنه لا يوجد عدد محدد للأسئلة، وكلما أجبت على سؤال جديد، كلما زادت فرص فوزك، مع العلم أن إجابة سؤال مسابقة الحلم خلال الفترة الماضية، كان يتعلق بأغنية مليونير في أي مسلسل تكون: (بـ 100 وش – ورد)، والإجابة هي الأولى.

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أسماء الفائزين في جميع السحوبات

ويحمل الجدول التالي جميع أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021،منذ انطلاقها في ثوبها الجديد في 1 يناير، على جوائز تخطت قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، ويبلغ عدد الفائزين حتى الآن 24 متسابق: