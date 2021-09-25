إجابة سؤال مسابقة الحلم mbc dream 2021.. وأسماء الفائزين
تتواصل عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم مع دخول المسابقة مرحلة السحب على عدد من الجوائز الكبرى، والتي كان آخرها السحب المنتظر على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، حيث سيتم الاختيار من بين المشتركين بنظام القرعة، لإعلان فائز جديد، بينما يتم المشاركة من خلال طرق الاشتراك الأساسية، التي سبق وذكرناها لكم بالتفاصيل، ويتطلب الأمر أيضًا الإجابة على سؤال المسابقة بشكل صحيح، حتى يتسنى لك الدخول في السحب.
إجابة سؤال مسابقة الحلم
وكما أوضحنا لابد من الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة، حتى يتسنى لك تفعيل الاشتراك ودخول السحب، مع العلم أنه لا يوجد عدد محدد للأسئلة، وكلما أجبت على سؤال جديد، كلما زادت فرص فوزك، مع العلم أن إجابة سؤال مسابقة الحلم خلال الفترة الماضية، كان يتعلق بأغنية مليونير في أي مسلسل تكون: (بـ 100 وش – ورد)، والإجابة هي الأولى.
يهمك أيضًا:
أرقام الاشتراك في المسابقة من جميع الدول.
حقق حلمك واربح مع مسابقة الحلم بـ 4 طرق سحب الـ 125.000$
سر الفوز في مسابقة الحلم mbc بجائزة الـ 250.000 دولار
أسماء الفائزين في جميع السحوبات
ويحمل الجدول التالي جميع أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021،منذ انطلاقها في ثوبها الجديد في 1 يناير، على جوائز تخطت قيمتها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، ويبلغ عدد الفائزين حتى الآن 24 متسابق:
|م
|الاســـــــــم
|التاريخ
|الدولة
|القيمة
|1
|محمد اللباني
|2021-02-25
|الإمارات
|$125,000
|2
|محمد مقبول حسين
|2021-03-11
|السعودية
|$5,000
|3
|امجد كوجان
|2021-03-11
|السعودية
|$10,000
|4
|حميد ادهي
|2021-03-11
|السعودية
|$15,000
|5
|سيد سعد محمد
|2021-03-11
|مصر
|$20,000
|6
|إبراهيم عبدالغني السيد
|2021-03-11
|مصر
|$30,000
|7
|محمود محمد العبيد
|2021-04-01
|الامارات
|$250,000
|8
|محمد طارق عبدالوهاب
|2021-05-15
|السعودية
|$500,000
|9
|حمزة البشير
|2021-05-15
|الكويت
|$30,000
|10
|مسعد فهد العنزي
|2021-06-10
|الكويت
|$5,000
|11
|إبراهيم علي احمد
|2021-06-10
|السعودية
|$15,000
|12
|حلمي إبراهيم غلاب
|2021-06-10
|مصر
|$20,000
|13
|محمد مبارك طه
|2021-06-10
|السعودية
|$30,000
|14
|ربيع التنبوك
|2021-06-10
|سوريا
|$10,000
|15
|احمد إبراهيم محمد
|2021-07-01
|الامارات
|$250,000
|16
|عارف احمد الزهراني
|2021-07-13
|السعودية
|$5,000
|17
|أحمد محمد عيد
|2021-07-14
|فلسطين
|$5,000
|18
|محمد عبدو الحسبي
|2021-07-15
|السعودية
|$5,000
|19
|محمد سعد الملكي
|2021-07-16
|السعودية
|$5,000
|20
|عبدالغفار صالح ناصر الهبيلي
|2021-07-17
|السعودية
|$10,000
|21
|عبد الفتاح أحمد منظور شحاته
|2021-07-18
|السعودية
|$10,000
|22
|عيده عبد المحسن
|2021-07-19
|الإمارات
|$20,000
|23
|غالية الحسين
|2021-08-05
|سوريا
|$100,000
|24
|إبراهيم محمد الساعدي
|2021-08-05
|السعودية
|$125,000
|25
|محمد احمد خليل
|2021-09-12
|العراق
|$10,000
|26
|بيان حاتم البشر
|2021-09-13
|السعودية
|$15,000
|27
|علي مصطفى علي
|2021-09-14
|مصر
|$15,000
|28
|عبدو عوض الديب
|2021-09-15
|مصر
|$20,000
|29
|خالد غنيم حسن
|2021-09-16
|الامارات
|$25,000
|30
|شرقي الراهي
|2021-09-16
|المغرب
|100,000 درهم مغربي
|31
|صلاح نوري
|2021-09-16
|العراق
|15,000,000 دينار عراقي
|32
|عبداللطيف صالح عبدالقادر
|2021-09-17
|مصر
|$10,000