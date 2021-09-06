“أُصيب بفيروس مارسا وتُوفى بسبب فيروس كورونا”.. ما لا تعرفه عن فايق عزب

حل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان فايق عزب، والذى ولد فى 6 من شهر سبتمبر لعام 1943، بمحافظة الإسماعيلية، وكان له مشوار كبير فى عالم الفن وقدرات خاصة، والذى إستطاع من خلالها حجز مكان فى كل بيت مصرى، وكان له مكانة خاصة فى قلوب الجمهور، وقدم الكثير من الأعمال الفنية، والتى إختلفت ما بين التليفزيون والمسرح والسينما، ولكن هذه المسيرة الطويلة إنتهت بالمرض.

مرض الفنان عزب فايق بالحبل الشوكى..

وقع الفنان فايق ذات مرة على رقبته، الأمر الذى أدى به الى الكثير من المشاكل الصحية فى الحبل الشوكى، والذى أدت بعد ذلك الى توقف حركة قدمه ويده، والذى تسبب فى إجراء عملية جراحية.

هل أُصيب فايق عزب بشئ بعد إجراء العملية الجراحية؟

كما أُصيب الفنان ببكتريا مارسا، عقب إجراء جراحته، وهذه البكتريا هى أحد أنواع الإلتهاب الرئوى البكتيرى، والمعروف عن هذا النوع من البكتيريا بأنه لا تؤثر به جميع المضادات الحيوية، والذى نتج عنها مشاكل فى مجرى الدم وكذلك مشاكل بالرئة.

هل أُصيب عزب بفيروس “كورونا” وهل كانت السبب فى وفاته؟

قام الفنان يإجراء التحاليل الخاصة بفيروس “كورونا”، وظهرت النتيجة إيجابية، وإنتقل بسببها الى المستشفى وظل بها نحو إسبوعين، حتى فارق الحياة فى 19 من شهر نوفمبر عام 2020.

أما عن مسيرة الفنان فايق عزب الفنية..

تميز الفنان بقيامة بالأدوار الثانوية والمساعدة، حيث أنه قدم مشوار فنى كبير ومليئ بالكثير من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية، حيث قدم لنا نحو 300 عملاً فنياً، ونجح فى أن يخطف قلوب الجماهير، وكانت أخر الأعمال االسينمائية الذى قدمها، فيلم “قبل الربيع”، فى سنة 2013، والفيلم من تأليف وإخراج الإستاذ أحمد عاطف.

أما أعماله الدرامية، فكان أخر مسلسل قدمه هو مسلسل “الظاهر”، والذى تم عرضه فى عام 2019، وقام بتأليف المسلسل تامر عبدالمنعم، وقام على إخراجه ياسر زايد.