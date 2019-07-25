أُصيبت بمرض نادر أجرت بسببه 6 عمليات جراحية وفقدت 12 جنينًا.. محطات في حياة الفنانة «سمية الألفي»

من ناحية مشوارها الفني فلها عدد مهول من الأعمال الفنية التى أثببتت من خلاله قدراتها على التمثيل، وقررت الاعتزال بعد 30 سنة من امتهان مهنة الفن، أما عن حياتها الشخصية فهناك الكثير من الأسرار التى لم تكشف بعد، وما عرف عنه يصلح أن يكون فيلمًا سينمائيًا، فهى إمرأة أحبت شخصًا خائنًا وفضلت البقاء على ذمته رغم خيانته لها، لأنها تحبه، إلا أن انتهى الزواج بالطلاق، لتصرح عن ندمها على الطلاق لانها لا تزال تحبه، وفيما يلي سنعرض لكم مقتطفات عن حياة الفنانة سمية الألفي، عبر موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية.

نشأتها

الفنانة سمية الألفى، اسمها بالكامل “سمية يوسف أحمد الألفي” من مواليد 23 يوليو 1953، في محافظة الشرقية، وهى الآن تبلغ حوالى 64 عامًا، التحقت بكلية الآداب، قسم علم الاجتماع، جامعة القاهرة، وحصلت منه على شهادة الليسانس.

بداية مشوارها الفني

كان أول عمل لها في مسلسل “أفواه وأرانب”، مع صلاح قابيل وعفاف شعيب، عام 1978، ولها الكثير من الأعمال في مجال الدراما عن الأفلام السينمائية، والسبب في ذلك صرحت به خلال استضافتها في برنامج “فحص شامل”، مع الإعلامية “راغدة شلهوب”، وهو حذرها من أداء المشاهد الجريئة والقبلات، والذي يكثر وجوده في الأعمال السيينمائية عنه في الدراما، ومن بين مسلسلاتها: “رحلة المليون، كناريا وشركاه، ليالي الحلمية، بوابة الحلواني، العطار والسبع بنات”، في حين شاركت بعدد قليل من الأفلام السينمائية أشهرها: “سيد بيه الغلبان، وكالة البلح، مشوار عمر، الطوفان، القرداتي، ليلى والرجال”.

زواجها من فاروق الفيشاوي

في 7 فبراير عام 1974، تزوجت الفنانة سمية الألفي من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن عمر 21 عامًا، بعد أن جمعهما قصة حب في كواليس مسرحية “سندريلا”، والذي كان يلعب فيها الفيشاري دور الأمير، وسمية هي الت “سندريلا”، بالرغم من مرور 6 سنوات على الزواج إلا أنها لم ترزق منه بأبناء، حيث فقدت خلال تلك المدة 12 جنينًا قبل ولادتهم، ليكافئهما الله على صبرهما بعد تلك الفترة بابنهما الفنان “أحمد الفيشاوي”، ومن بعده “عمر”، وعلى الرغم من ذلك وقع الطلاق بينهما بعد 16 عامًا من الزواج.

سبب طلاقها من الفيشاوي

صرحت الفنانة سمية الألفي خلال استضافتها في برنامج “فحص شامل”، أن سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي يرجع إلى كثرة خيانته لها، فكانت خيانته لها “خيانة جسدية” فقط وليست “خيانة مشاعر” وهو ما لم يزعجها، إلا أنها خافت على ولديها وتحملت خياناته الكثيرة، حتى وقع الطلاق بينهما، وتقول أنهما كانا يبكيان اثناء الطلاق، قائلة:

“أنا وفاروق كنا نبكي أثناء الطلاق وحضنا بعض.. فاروق كل حياتي وحب عمري اللي مايتعوضش، بس كان لازم ناخد القرار ده”

وعندما جمعهما برنامج “أجمل سنين العمر” قالت لفاروق الفيشاروي بأنها نادمة على الطلاق، وإن رجع بها الزمن لما طلبت الطلاق منه، وهو ما أثار دهشة الفيشاوي على هذا التصريح، لتأكد انهما لا يزالان أصدقاء.