أيمن الملك من الصعيد يوثق العادات والتقاليد للحفاظ على الهوية

أكد أيمن الملك صانع المحتوى الصعيدي على أنه يعمل على إبراز ملامح الهوية الصعيدية من خلال المحتوى الذي يقدمه في سلسلة الفيديوهات التي يقدمها للحفاظ على الهوية الصعيدية بتسليط الضوء على العادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال، في صعيد مصر.

الحياة اليومية للصعيدي والفنون الشعبية

وأشار أيمن الملك بأن المحتوى الذي يقدمه هو عبارة عن حقيقية وواقعية عن الصعيد بعيدًا عن الصور النمطية، موضحًا أن المحتوى الذي يقدمه يتناول جزء من الحياة اليومية للصعيدي، والفنون الشعبية، والمناسبات الاجتماعية، وقصص من التراث الصعيدي.

كما أوضح صانع المحتوى الصعيدي بأنه يسعى من خلال هذه التجربة إلى تعريف الأجيال الجديدة بثراء الهوية الصعيدية، ونقل قيمها الأصيلة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن صناعة المحتوى أصبحت أداة مؤثرة للحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيزه.