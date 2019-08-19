أول ظهور للفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بالسرطان

منذ حوالي شهر قام الفنان الكبير زكي فطين عبد الوهاب بالإعلان عن إصابته بمرض سرطان الرئة حيث قال أنه قد اكتشف مؤخرا اصابته بسرطان الرئة وأنه قد علم ذلك بعدما ظل حوالى أربعة أشهر يجرى فحوصات طبية وأضاف الفنان زكي فطين أنه في هذة المرحلة يخضع لجلسات من أجل معرفة نوع الورم الذي اصيب به وإذا كان هذا الورم من النوع الحميد فسوف يتم التدخل الجراحي وإذا كان من النوع الخبيث سوف يلجأ لجلسات العلاج الكيماوي وبعد اعلانه بالاصابة بهذا المرض قال أنه متزن نفسيا بدرجة كبيرة وهادئ تماما وعبر عن رضاه بما كتبه الله له طالبا دعاء محبيه

أول ظهور لزكي عبد الوهاب بعد الإصابة بالسرطان

تداول بعض من المقربين للفنان زكي فطين عبد الوهاب أول صورة له منذ أن أعلن إصابته بالسرطان في شهر مايو الماضي من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك وظهر زكي عبد الوهاب في الصورة وهو بدون شعر ويرتدي نظارة كعادته ويحمل طفلا صغيرا معبرا عن عدم استسلامه للمرض وأن المرض لن يمنعه من العمل وأنه يستعد أول مشاهده في فيلم العنكبوت من بطولة الفنان أحمد السقا

نبذة عن الفنان زكي عبد الوهاب

من مواليد 18 فبراير 1961 يبلغ من العمر 58 عاما وهو نجل فطين عبد الوهاب وليلى مراد تخرج في المعهد العالي في السينما قسم الإخراج