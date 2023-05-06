أول تعليق من حسن شاكوش.. و زوجته ريم طارق بعد خلافهم الشائع

أثار خبر الخلاف القائم بين حسن شاكوش و زوجته ريم طارق ضجة كبيرة الأيام الماضية، حيث سبق وأن قدمت ضده بلاغا بتهمة سرقة ذهبها وشبكتها وطردها من منزل الزوجية.

في صباح الجمعة تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من مفتش المباحث عمرو حجازي، يفيد بأن ريم طارق تريد عمل محضر لزوجها حسن شاكوش، لاستيلائه على إيصال الأمانة الخاص بقيمة مؤخر الصداق بشبكتها وطردها من الشقة.

كتبت ريم طارق عبر الاستوري الخاص بها على حسابها بالانستجرام قائلة “حسبي الله ونعم الوكيل، هو في أي يا جماعة أيه كمية الهبل والتخلف اللي بيقال ده”.

ومن جانب أخر نشر حسن شاكوش بوست على صفحتها الشخصية بالفيس بوك قائلا “مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصه دايما ناقصة والبيوت فيها اسرار واحنا بنخاف علي بنات الناس واتربينا علي كده وحق الرد بيقول أن دي لسة مراتي ميصحش أتكلم عنها حتى لو حصل إيه، يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده كل اللي اقدر اقوله الحمد لله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد لله على كل شيء”.

بدأ الخلاف بين حسن شاكوش وزوجته من شهر رمضان، بعد نشوب عدة خلافات بينهم، ودخل بعض المقربين لهم بالصلح لكن دون جدوى.

وفي الأيام الماضية قامت ريم طارق بإلغاء متابعة حساب حسن شاكوش على الانستجرام، وطالبت بالانفصال عنه، ولجئت للقانون، حيث قامت بتحرير محضر ضده بالسرقة.

من هي ريم طارق

ريم طارق من مواليد 1993 تبلغ 30 عاما، تخرجت من كلية الأعلام.