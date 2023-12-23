أول أغنية وأول قناة يتم حظرها، أقدم احصائيات يوتيوب

موقع يوتيوب بالطبع هو أول موقع في العالم لمشاهدة مقاطع الفيديو كما أنه المنصة الأكبر والأولى في التاريخ التي توفر للمشاهدين وللمستخدمين محتوى فيديو فقط، انطلق اليوتيوب في 2005 على يد مؤسسه جاويد كريم وكان يوتيوب موقعا مستقلاً حتى استحوذت عليه شركة جوجل وقامت بضمه لمجموعة مواقعها.

يضم موقع يوتيوب الكثير من الفيديوهات المتنوعة عن كل شيء تريد مشاهدته سواء كانت موسيقى أو مقاطع ترفيهية أو مقاطع علمية وغيرها، استطاع بعض الأشخاص أن يكونوا من أوائل الناس الذين ينشرون على موقع يوتيوب كما حاز البعض على شرف نشر أوائل الفيديوهات على موقع يوتيوب وحققوا فيما بعد شهرة كبيرة، نقدم لك في هذه القائمة بعض البيانات حول أوائل الفيديوهات التي تم نشرها على موقع يوتيوب مثل أول فيديو موسيقى ينشر في الموقع وكذلك أول مقطع كرتوني وأوائل القنوات الذي قام يوتيوب حظرها وكذلك أوائل المقاطع التي حازت على نسب مشاهدة عالية.

أول مقطع فيديو على يوتيوب:

أول مقطع فيديو ثم نشره وعلى موضع يوتيوب يعود لمؤسس موقع يوتيوب نفسه وهو جاويد كريم، نشر كريم فيديو لنفسه في حديقة حيوانات سان دييغو بالولايات المتحدة في الثالث والعشرين من أبريل 2005 وكان الفيديو بمثابة بث تجريبي للمنصة.

أول مقطع فيديو موسيقي:

ثم نشر هذا المقطع في الثاني من أبريل عام 2005 وهو مقطع فيديو قصير مصحوب بموسيقى، يعد هذا الفيديو هو الأول في موقع يوتيوب الذي يضم موسيقى في الخلفية.

أول مقلب في يوتيوب:

تحظى مقاطع المقالب المضحكة حاليا بنسب مشاهدة عالية ويمكنك تحقيق شهرة سريعة من خلال تصوير بعض مقاطع المقالب السخيفة ونشرها على موقع يوتيوب، يعود الفضل في نشر أول مقطع لمقلب على يوتيوب لبعض الشباب الذين قاموا بنشر هذا المقطع في الثالث من مايو عام 2005، يظهر المقطع بعض الصبية يمزحون مع صديقهم عن طريق رشه بمسدس المياه.

أول مقطع منشور من قِبل يوتيوب نفسه:

أنشئت قناة يوتيوب في وقت مبكر ونشرت أول مقطع في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 2005 ويشرح الفيديو ماهية موقع يوتيوب وكيف يعمل.

أول قناة إخبارية على يوتيوب:

انضمت قناة NBC الأمريكية الإخبارية لليوتيوب في أواخر عام 2005، نشرت القناة تقريراُ عن أحداث العام 2005 عبر قناتها في يوتيوب.

أول مقطع ميم:

يعبر مصطلح الميمز “Memes” عن فكرة فكاهية أو كوميدية يتم تصويرها بطريقة معينة لتنتشر بعدها عبر الإنترنت بشكل رهيب، تنتشر مقاطع الميمز بشكل مدهش هذه الأيام ويعتبر هذا المقطع هو أول مقطع “ميم” على موقع يوتيوب والأول في العالم تقريبا.

أول قناة يقوم يوتيوب بحظرها:

قام يوتيوب بحظر قناة التليفزيون المكسيكي “Mexecan TV company” في 6-12-2009 لتكون بذلك أول قناة في العالم يتم حظرها على موقع يوتيوب وكانت قواعد وإرشادات يوتيوب تختلف بكثير عما هي عليه اليوم بالضبط، فلم يكن ما هو مسموح في الماضي متاح الآن والعكس صحيح.

أول مقطع يتخطى مليار مشاهدة:

بتعد عد أغنية “غانغام ستايل” الشهيرة أول أغنية وأول مقطع فيديو على الإطلاق يتخطى حاجز المليار مشاهدة، نشر الفيديو للمرة الأولى في يوليو عام 2012 وحظي المقطع بمشاهدات عالية في مختلف أنحاء العالم.