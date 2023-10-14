أهم خمسة كتب لتغذية العقل

لا شك أن القراءة هي أصل المعرفة، ومفتاح تعلم كل شئ، وهى المنارة الروحية التى تغذى العقل. لذلك نضع بين يديك عزيزي القارئ أهم خمس كتب لتغذية العقل وتنمية مهاراته.

فى الأونه الاخيرة ابتعد معظم الأشخاص عن القراءة، سواء عدم تقديراً لفوائدها العظيمة، أو لعدم تفريغ وتخصيص وقت لها، وهذا مفهوم خاطئ فالقراءة يجب أن تكون جزءًا من حياتنا اليومية، ويجب أيضاً تربية الأبناء والأجيال القادمة على القراءة والمعرفة، ولا تنحصر القراءة على فئة معينة بل كل الفئات يجب أن تقرأ.

وتفيد القراءة العقل وتغذية، فهي تعمل على التحفيز الذهني، فكما يحتاج الجسم للأكل لتقويته، فالقراءة أيضا تساعد فى تعزيز قدرة العقل، وتعمل على تخفيف التوتر فهى من أكثر وسائل الترفية وتعود ثمارها في الدنيا والأخرة، كما أنها تعطى العقل ذاكرة أفضل.

ومن أقول العلماء ” حب القراءة من النعيم المعجّل للمؤمن في الدنيا ”.

عبد العزيز بن باز.

” لقد كانت القراءة بالنسبة لي وسيلة تسلية لقتل الوقت وانتهت إلى إحياء الوقت ”.

مصطفى محمود.

1- كتاب محاط بالحمقى ( الأنماط الأربعة للسلوك البشرى) – للكاتب توماس إريكسون

ويتحدث الكاتب عن فهم سلوك الإنسان، ومعرفة وتوقع نمط تفكيره، وأن سلوك الإنسان غامض ومعقد ولا يمكن التنبؤ بانفعالاته عند الغضب والفرح والحزن – إلخ.

وعند الانتهاء من قراءة الكتاب سوف تكون قادراً على فهم طريقة تفكيرك وفهم طريقة تفكير الآخرين حولك وتوقع سلوكهم.

2- المخ السعيد – للكاتب دين بيرنيت

يشرح الكاتب فى هذا الكتاب طرق الوصول إلى السعادة الحقيقة وما معنى أن تكون سعيداً، وكيف تتحول السعادة إلى سراب لمن يسعى إلى تحقيقها

ويلهث ورائها، عن طريق التحكم فى تغذية العقل بأسباب السعادة الحقيقة.

3- الدماغ وما القدر الذي تحتاجه منه – للكاتب د/ أليكسيس ويليت

ويتكلم الكتاب عن كيف يعمل الكتاب، وكيف يتكيف مع الظروف العامة، وكيفية الاستفادة من قدراته، ومعرفة كيف يتصرف ويتكيف عند فقد جزء منه، وكيف ينكمش خلال عمر الإنسان المختلفة.

عند الانتهاء من قراءة هذا الكتاب سوف تكون قادرًا على توظيف عقلك للتعامل مع الظروف المختلفة.

4 – عقدك النفسية سجنك الأبدى- للكاتب الدكتور يوسف الحسنى

عندما تبدأ قراءة هذا الكتاب سوف تقع عينك على جملة ( أن تخسر شخصاً بسبب الموت أقل إيلاماً من خسارته لانعدام الثقة، الموت يقضي على المستقبل فقط، لكن الخيانة تقتل الماضي أيضاً – يوهان دينه.

يتكلم الكاتب عن تأثير الحياة والبيئة المحيطة، وكيف أن تأثير الأبوين والعادات والتقاليد تؤثر على طريقة عمل الدماغ، ويشرح طرق التحاليل والتلاعب على عاطفة الإنسان، وكيف ننضج، ولماذا يخاف الإنسان من التعبير عن أفكاره، وكيف يتجاوز مخاوفه.

5- أنت مبهر كل يوم – للكاتبة چين سينسيرو

كان هدف الكاتب من هذا الكاتب أن يجعل لك مرجعاً مكملاً لتمارينك الروحية، ليعطيك افكار محفزة بسيطة لتتفاعل معها ووضعها موضع التنفيذ، وكان من أهدافه أيضاً أن يجعل الكتاب شريكك في المسئولية ومدربك الشخصى الروحى كغايته أن يجعل عملك أيسر وأسهل تركيزاً، من خلال إعطاؤك أدوات تركيز ووقفات تأمل، يتعامل معها العقل بيسر ويعطيك مفهوم جديد لرؤية الأمور بطريقة صحيحة.