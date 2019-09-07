أنغام ستقيم حفل في كايرو فستفال سيتي مول يوم 27 سبتمبر







المطربة المصرية أنغام سوف تقيم حفلاً في المسرح المفتوح في كايرو فستفال سيتي مول يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، وقبل هذا الحفل بأيام قليلة سوف تقيم أيضاً حفلاً في مدينة الإسكندرية يوم 19 سبتمبر، وقد حصلت أنغام مؤخراً على جائزة أفضل مطربة في موسيقى الشرق الأوسط لعام 2019.







أنغام تحصل على جائزة Murex D’or

قامت المطربة أنغام بحفل موسيقي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 23 من شهر يونيو الماضي، كما أعلنت موريكس دور أنغام كأفضل مطربة عربية وحصلت على جائزتها في حفل Murex D’or الذي أقيم يوم السبت 6 أبريل في لبنان.







البوم أنغام الجديد 2019

كما احتفلت أنغام بإصدار ألبومها الجديد(حالة خاصة جدًا) في 17 مارس في أحد أكبر فنادق الإسكندرية، وكان هذا أول حفل للمطربة أنغام بعد إصدار ألبومها الجديد يوم الخميس21 فبراير، حيث يتكون الالبوم الجديد للمطربة أنغام( حالة خاصة جداً) من 14 أغنية بما في ذلك “ياريتك فاهمني”، “حبايبنا”، “بقول ناسياك، ،”مطمنة”، و “حالة خاصة جداً”.







زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم

أنغام كانت قد أعلنت رسمياً زواجها من الموسيقى الموزع أحمد إبراهيم، وكانت نجمة للإعلان ومواقع التواصل الاجتماعي عن الزواج، وذلك بعد إرسالها برقية تهنئة عبر بريد إلكتروني وجهت إلى إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده.







البومات المطربة المصرية أنغام

أنغام محمد علي سليمان هي مطربة مصرية بارزة بدأت حياتها الفنية عام 1987 بتوجيه من والدها، قامت بالعديد من الالبومات المتميزة في مشوارها الفني، كما أنها شاركت في مسلسلات تلفزيونية، وهي من عائلة فنية ولدت في عام 1972، والدها هو الموسيقار والملحن المخضرم محمد علي سليمان،

بعد طلاقها من مجدي عارف في عام 2000، سيطرت أنغام على صورتها وأسلوبها الموسيقي، بعد ذلك سجلت أغنية “ليه سبتها“والتي حققت نجاحاً كبيراً وسط الظهور الكبير لأصوات جديدة في الوسط الموسيقي في الشرق الأوسط. بعد نزاع واسع الانتشار بين رئيس شركة عالم الفن للتسجيلات الموسيقية محسن جابر والفنانة أنغام انتقلت إلى شركة أخرى للتسجيلات، وهي شركة روتانا للصوتيات، وفي عام 2005، أصدرت ألبوم “بحبك وحشتيني”والذي نال استحسان النقاد، لكنه لم يحقق النجاح التجاري المتوقع. في عام 2007، عادت أنغام إلى صدارة مشهد موسيقى البوب ​​العربية مع ألبومها “كل ما نقرب” الذي باع أكثر من 500000 نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في أقل من ثلاثة أشهر وحصل على شهادة البلاتين. قدمت مجموعة من الأغاني الناجحة مثل (اتجاه واحد)، (طول مانت بعيد)، (أكتبلك تعهد) ، و (مهزومة)، من بين الأغاني الشعبية الأخرى، ولا تزال الأرباح التي حققتها ألبومات أنغام خلال العقدين الماضيين الأعلى بين المطربين المصريين الآخرين من فئتها، وتجدر الإشارة إلى أن معجبي النجمة والنقاد في الصناعة أطلقوا عليها اسم “مطربة مصر رقم 1”.

أنغام أفضل فنانة بوب مبيعاً في عام 2003.

حقق ألبوم أنغام (هتفتكرني) نجاحًا كبيرًا في وقت صدوره. تعاون أنغام مع العديد من الموسيقيين والشعراء العرب في الألبوم مثل أحمد الصانع وخالد العوضي وتركي الشيخ، كما غنت أنغام للمرة الأولى في حفل كبير أقيم في المملكة العربية السعودية يوم السبت 22 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

أنغام تحصل على جائزة مهرجان بياف في لبنان2018

أغنية أنغام بعنوان “بخاف أفرح” وصلت إلى حوالي 9 ملايين مشاهدة على YouTube بعد ثلاثة أسابيع من صدورها، “بخاف أفراح” من تأليف تركي الشيخ وألحان خالد عز، وفي لبنان كرّمت الدورة التاسعة لمهرجان بيروت الدولي للجوائز (BIAF) أنغام في 29يونيو 2018، حيث يكرم مهرجان BIAF، الذي يقام برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، كل عام شخصيات من مختلف المجالات مثل الفن والسياسة والثقافة والموسيقى والخدمات المالية والإنسانية.