أنغام ستقيم حفل في كايرو فستفال سيتي مول يوم 27 سبتمبر

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البومات المطربة المصرية أنغام
بعد نزاع واسع الانتشار بين رئيس شركة عالم الفن للتسجيلات الموسيقية محسن جابر والفنانة أنغام انتقلت إلى شركة أخرى للتسجيلات، وهي شركة روتانا للصوتيات، وفي عام 2005، أصدرت ألبوم “بحبك وحشتيني”والذي نال استحسان النقاد، لكنه لم يحقق النجاح التجاري المتوقع.
في عام 2007، عادت أنغام إلى صدارة مشهد موسيقى البوب العربية مع ألبومها “كل ما نقرب” الذي باع أكثر من 500000 نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في أقل من ثلاثة أشهر وحصل على شهادة البلاتين.
قدمت مجموعة من الأغاني الناجحة مثل (اتجاه واحد)، (طول مانت بعيد)، (أكتبلك تعهد) ، و (مهزومة)، من بين الأغاني الشعبية الأخرى، ولا تزال الأرباح التي حققتها ألبومات أنغام خلال العقدين الماضيين الأعلى بين المطربين المصريين الآخرين من فئتها، وتجدر الإشارة إلى أن معجبي النجمة والنقاد في الصناعة أطلقوا عليها اسم “مطربة مصر رقم 1”.