أمل عبد الحليم تكشف عن أسرار تحقيق حلم الطفولة وعوامل النجاح

كشفت أمل عبد الحليم المنسي الشهيرة بلقب توته عفروته، عن كيفية تحقيق حلم الطفولة لدى كل إنسان وهو صغير مؤكدة بأن تحقيق هذه الأحلام ليست صعبة ولكنها تحتاج مجهودًا كبيرًا، كما أنها واجهت صعوبات كثيرة حتى حققت أحلامها وهي صغيرة.

السلاح الأول لتحقيق أحلام الطفولة

وأوضحت أمل عبدالحليم بأن السلاح الأول في تحقيق الحلم هو التعلم مؤكدة انها كانت تطور نفسها بالكورسات منها التوحد والاشارات الصم والبكم وتعديل السلوك وصعوبات التعلم وجميعها للاطفال.

كما ناشدت عبد الحليم في طريق تحقيق الأحلام بعدم العمل عن طريق الواسطة ولكن بالاعتماد على الذات وذلك من ضمن أسباب نجاح الحلم وتحقيقه بسعادة مؤكدة ان والدها ووالدتها كانا يعملان في إحدى المدارس ورفضت أن تعمل معهما في نفس المكان حتى لا تحصل على اى امتيازات وقررت الابتعاد بمفردها من الصفر وتحمل عاقبة اى شيء تفعله كمعلمة.

أمل عبدالحليم: تعلمت نطق اللهجة الأمريكية بمفردي

وكشفت أمل عبد الحليم المنسي بأنها نجحت في نطق اللهجة الأمريكية بمفردها دون أى دروس خصوصية بداية من المرحلة الإبتدائية حتى البكالوريوس ولذلك تشعر بالفخر وسعيدة جدا بذلك لأنها استطاعت أن تقوم به بمجهود شخصي.

وأوضحت بأنها تمثل اسم مصر في الخارج وتحاول جاهدة أن ترفع اسم مصر عاليًا، لتكن سفيرة مصر في الخارج بلغتهم التي يتحدثون بها، حتى تحافظ على صورة مصر عظيمة وعريقة كما هي.