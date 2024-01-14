أماني عبدالوهاب سلطان  تطرق أبواب التمثيل من خلال فيلم “أزياء العرب”

كشفت الفنانة الشابة أماني عبدالوهاب سلطان، تفاصيل دخولها عالم التمثيل لأول مرة من خلال عمل سينمائي قصير في الفيلم القصير “أزياء العرب” كتجربة أولية ليها في التمثيل والسينما.

الفنانة الشابة أماني عبدالوهاب سلطان

الدول العربية في عالم الموضة

وأوضحت أماني سلطان بأن الفيلم القصير “أزياء العرب” يسلط الضوء على الدول العربية في عالم الموضة وأشهر الأزياء التي اشتهر بها العرب قديمًا وحديثًا، وأشارت بأن الفيلم يتناول التطور في مجال الموضة العربية بشكل قصصي ملفت للانتباه.

عالم الموضة والموديل والإعلانات

وأشارت أماني بأن الفيلم يتميز بمشاركة الكثير من النجوم والبارزين في عالم الموضة والموديل والإعلانات ويعد هذا الفيلم من أوائل الأعمال السينمائية التي تجمع مجموعة من الموديل تحت مظلة هذا الفيلم، الفيلم من إخراج أحمد السعداوي، ومن المقرر أن يشارك الفيلم في المهرجانات الدولية خلال الفترة القادمة.