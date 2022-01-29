أكرم حسني: أتمنى الغناء مع سميرة سعيد لهذا السبب

حل الفنان أكرم حسني، ضيفًا على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويذاع عبر قناة “القاهرة والناس”.

وتحدث أكرم، خلال الحلقة عن المطربة التي يفضل أن يشاركها الغناء قائلًا أنه يتمنى عمل دويتو غنائي مع المطربة المغربية سميرة سعيد.

وأضاف أكرم، أن سميرة سعيد تقدم أغاني متنوعة ومختلفة تحمل مفاجآت فنية كثيرة خارج الصندوق، مشيرًا إلى أنه يميل إلى هذه النوعية من التفكير.

وتابع أكرم حسني، أنه لديه الكثير من الأحلام ويعشر أن خطواته الفنية مرضية بنسبة كبيرة له، مشيرًا إلى أنه لا زال في بداية مشواره الفني.

ويصور الفنان أكرم حسني، حاليًا مشاهد مسلسله الجديد “مكتوب عليا” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

“مكتوب عليا” بطولة: أكرم حسني، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وأسامة عبد الله، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، من تأليف: إيهاب بليبل، وإنتاج: كريم أبو ذكري، وإخراج: خالد الحلفاوي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني، مسلسل “رجالة البيت” الذي عرض في رمضان 2020.