أفضل 10 مدن سياحية في العالم

دبي

تعتبر دبي من أكثر المدن جاذبية للسياح في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من الأنشطة للسياح، كالتسوق والمغامرات الخارجية كما تحتوي على المواقع التاريخية، وتشتهر بأجوائها الجميلة وهندستها المعمارية الحديثة والمميزة، ومراكز التسوق الضخمة، بالإضافة إلى الكثير من الأمور الممتعة كركوب الجمال والتلفريك، ومشاهدة الدلافين وغيرها.

لندن

تعتبر لندن أيضاً من أكثر المدن في العالم الجاذبة للسياح، وتمتاز بتاريخها الغني عن التعريف وحضارتها العريقة، وكما تعرض معارضها الفنية لوحات رائعة لأشهر الرسامين في العالم، وتضم متاحفها مجموعات كبيرة من التحف التاريخية ذات القيمة العالية، والآثار التي تعود لعصور ما قبل الميلاد، وتضم العديد من الأماكن السياحية المميزة كبرج لندن ومتحف التاريخ الطبيعي، ومركز ساوث بانك، والمعرض الوطني والمتحف البريطاني، وغيرها.

نيويورك

تعتبر نيويورك من إحدى المدن ذات المكانة العظيمة في العالم، حيث تضم عدد من المواقع الشهيرة التي من شأنها جذب السياح؛ كتمثال الحرية، ومبنى إمباير ستيت، وسنترال بارك، وجسر بروكلين، والأحياء التاريخية، وعدد من المتحاف العالمية الشهيرة، كما تضم مسرح برودواي، وميدان التايمز، وغيرها.

باريس

تعد باريس من أكثر المدن السياحية في العالم، إذ تستقبل السياح من عشاق الفنون الجميلة، والموسيقى، والأزياء وغيرهم، فهي تحتوي على العديد من الأماكن، كقلعة نوتردام، ومتحف اللوفر، وبرج إيفل، وديزني لاند باريس، ومركز بومبيدو، ومتحف أورسيه، هذا كما تمَ إدراج ضفاف نهر السين في باريس كموقع للتراث العالميّ لليونسكو عام 1991م.

بانكوك

تعتبر مدينة بانكوك، إحدى أكثر المدن الجاذبة للسياح، حيث تمتلك عدة مناطق مميزة ومتنوعة، كالأسواق والمواقع التاريخية، والمطاعم المميزة.

إضافة إلى المعابد الجميلة، وناطحات السحاب والشوارع الصاخبة، والقصور الملكية القديمة، كما يمكن القيام فيها بعمليات استكشاف للحياة البرية في منتزه سفاري.

إسطنبول

تعتبر مدينة إسطنبول أيضاً إحدى المدن المميزة والجاذبة للسياح في العالم، وتمتلك الكثير من المناطق المميزة، كالمسجد الأزرق وآية صوفيا، والبازار الكبير وميدان سباق الخيل، وقصر طوب قابي، وغيرها العديد من الأماكن السياحية المميزة.

وتعد المدينة مركزاً ثقافياً وتاريخياً في تركيا وتقع في مفترق الطرق بين قارتي آسيا وأوروبا.

سنغافورة

تعتبر مدينة سنغافورة أيضاً إحدى أهم المناطق السياحية في العالم، وهي عبارة عن جزيرة تقع في الأطراف الجنوبية لشبه جزيرة ماليزيا في جنوب شرق آسيا.

وتعد هذه المدينة من أكثر الأماكن المنظمة في العالم، وتمتلك عدة مناطق سياحية يمكن زيارتها، حيث تحتوي على حوالي 1000 مركز للتسوق، والعديد من الحدائق الطبيعية، وناطحات سحاب، والجزر الخلابة والحي الصيني، وجزيرة سنتوسا.

سيول

مدينة سيول هي واحدة من أشهر الأماكن والوجهات السياحية في قارة آسيا، وأصبحت وجهة سفر رئيسية بسبب الألعاب الأولومبية الشتوية التي أقيمت فيها عام 2018م.

وتحتوي على عدد كبير من المعالم السياحية، كقصر جيونغ بوكجونج الملكيّ، وقصر تشانغدوك، وساحة جوانج هوا مون، وقرية بوكتشون التراثية، وغيرها.

كوالالمبور

تعتبر كوالالمبور، أيضاً إحدى الأماكن العالمية المهمة سياحياً، وتتميز بثقافتها وتاريخها، وأسواقها، إضافة إلى أنها تحتوي على مساحات خضراء شاسعة وكبيرة.

وتحتوي على عدد من الأماكن السياحية ومنها برجا بتروناس التوأم، والسوق المركزي، وحديقة طيور كوالالمبور، وكهوف باتو، وغيرها الكثير.

هونغ كونغ

تعتبر مدينة هونغ كونغ، من أفضل الأماكن السياحية في العالم، وتشتهر أيضاً بثقافتها وتاريخها.

وتحتوي على شواطئ جميلة وقرى صيد الأسماك التقليدية والجبال المغطاة بالغابات، إضافة إلى أنه يمكن زيارة العديد من المواقع المهمة والرئيسية فيها، مثل: جبل فيكتوريا، ومعبد وونغ تاي سين، ونصب تيان تان بوذا، وديزني لاند هونغ كونغ، وغيرها الكثير.