أفضل أفلام وثائقية عن مايكل جوردان أشهر لاعب كرة سلة في العالم

مايكل جوردان هو أحد أشهر لاعبي كرة السلة على الإطلاق وأفضلها ولذلك تم توثيق حياته ومسيرته الرياضية بشكل جيد حيث تم إصدار العديد من الأفلام الوثائقية عنه حتى قبل أن يفوز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين، فيما يلي أفضل أفلام وثائقية عن مايكل جوردان الرياضي الأمريكي الأشهر.

وثائقيات مايكل جوردان

تم توثيق حياة مايكل جوردان في هذه الأفلام الوثائقية ومسيرته المهنية، إنها تستحق المشاهدة لمحبي كرة السلة أو أي شخص مهتم بمعرفة المزيد عن أحد أعظم الرياضيين على الإطلاق.

وثائقي (1989) Michael Jordan: Come Fly With Me

أول فيلم وثائقي عن مايكل جوردان يظهر لنا جوردان قبل الحصول على أي من بطولاته الست في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تم إصدار هذا الإنتاج الضعيف إلى حد ما في عام 1989وهو يتتبع مسيرة جوردان المبكرة بدءًا من طموحاته الأولية في لعبة البيسبول عندما كان طفلاً وحتى استبعاده من فريق كرة السلة في المدرسة الثانوية، بالإضافة إلى اللعب مع فريق نورث كارولينا في الكلية وسنواته الأولى مع فريق شيكاغو بولز، لذلك يقدم هذا الفيلم تعثرات مايكل جوردان في البداية قبل تحقيق النجاح الكبير.

وثائقي Michael Jordan’s Playground (1990)

تم إصدار هذا الفيلم الوثائقي بعد عام واحد من وثائقي Come Fly With Me ولكن هذا الفيلم مختلف من حيث مناقشة حياة جوردان كلاعب مما يجعل مشاهدة الفيلم ضرورية لأي معجب بهذا الرياضي الشهير، في هذا الوثائقي يناقش جوردان نفسه وزملاؤه من لاعبي NBA والمعلقين الرياضيين بدءًا من لعبة MJ الهجومية ونموه كلاعب فريق وكيف يستعد قبل المباراة ومباريات اللاعبين والفرق التي يجدها أكثر تحديًا.

وثائقي Michael Jordan: Above & Beyond (1996)

يتحدث هذا الوثائقي عن جوردان في السنوات المحورية في حياته عندما فاز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي ثم مقتل والده المفاجئ وقراره باعتزال كرة السلة والانتقال إلى لعب البيسبول وأخيرًا عودته إلى الدوري الاميركي للمحترفين، هذا الفيلم مليء بالأحداث الصعبة في حياة اللاعب مع تعليق جوردان المؤثر.

وثائقي MICHAEL JORDAN’S TOP 60 CAREER PLAYS

هذا الفيلم كان تكريمًا لعيد ميلاد جوردان الستين حيث تم توثيق أفضل 60 لحظة في مسيرة جوردان بدءًا من رميات الغطس الشهيرة وضربات الجرس وحتى تسديدات القفز والرميات الثلاث، هناك الكثير من النقاط البارزة التي لا يمكن إحصاؤها سواء عندما كان ينزلق في الهواء بحركة الغطس أو يسدد تسديدة غير محتملة من خارج القوس فقد ترك مايكل جوردان الجميع في حالة من الدهشة من موهبته.

وثائقي Michael Jordan to the Max (2000)

ربما يكون هذا الفيلم الوثائقي هو الوثائقي الأكثر شمولاً عن مايكل جوردان حتى الآن حيث يركز الفيلم بشكل كبير على حياته المهنية وخاصة بطولة بولز لعام 1998 بطولة جوردان السادسة والأخيرة، في تلك الفترة كان جوردان قد حقق الكثير على المستويين الشخصي والمهني وهذا الوثائقي ينصف نضجه كلاعب وشخص شكل عام.

وثائقي الرقصة الأخيرة (2020)

الرقصة الأخيرة هو أفضل مسلسل وثائقي رياضي أمريكي لعام 2020 تم إنتاجه بالاشتراك بين ESPN Films وNetflix، تدور أحداث المسلسل من إخراج جيسون هيهير حول مسيرة مايكل جوردان المهنية مع التركيز بشكل خاص على موسم 1997–98 موسمه الأخير مع شيكاغو بولز من الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA)، يعرض المسلسل لقطات حصرية من طاقم الفيلم الذي حصل على تصريح دخول كامل إلى فريق Bulls بالإضافة إلى مقابلات مع العديد من شخصيات الدوري الاميركي للمحترفين بداية من مايكل جوردان وسكوتي بيبن ودينيس رودمان وستيف كير وفيل جاكسون.