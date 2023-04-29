أشياء تفعلها كمُرَبِّي تجعل طفلك مريضا نفسيًا.

نعلم جميعا أن التربية في فترة الطفولة مثل النقش على الحجر، وبذلك فالأفعال التي تفعلها تنغرس في نفسية طفلك، وتُحفر على ملامح ذاكرته، و لن تتلاشى حتى بعد أن يكبر ويبلغ سن الشيخوخة.

راجع نفسك هل صنعت ذكريات جميلة نابعة من الحب الحقيقي بدون إلحاق أي أذى نفسي أو جسدي لطفلك؟ أم أنها ذكريات مبنية على العنف و الإذلال والضرب وغيرها من الطرق التي لا تمت للتربية بصلة.

لا نتحدث هنا عن تصرفات وأخطاء الوالدين من الزلات الصغيرة التي تحدث من وقت لآخر عندما يخرج الوالدان عن شعورهما، فالتنشئة ليست بالأمر السهل فهي حقا متعبة للغاية، حيث أن الوالدان يتحملان الكثير من الأعباء والضغوط في الحياة اليومية بالإضافة لمسؤولية الطفل.

وفي بعض الأحيان تدفعنا ضغوط الحياة، إلى انتهاج أساليب التعليم الخاطئة التي كنا قد تعلمناها سابقا، بالإضافة إلى العديد من المفاهيم الخاطئة حول تربية الأطفال، فنسير في الطريق المظلم، وبهذا يصبح الطفل مريضا نفسيا.

أشياء تجعل طفلك مريضا نفسيا

قد يتخذ بعض الآباء الطرق الخاطئة والسيئة في التربية والتعليم، معتقدين أنها هي الطريقة الصحيحة لتعليم أطفالهم السلوك الصحيح، وحتى يطيعوا من هم أكبر منهم، بالإضافة إلى التخلص من الجدال والمناقشة معهم.

والآباء هم مرآة الطفل للعالم، فيمكن من خلال الطريقة التي يتعاملون بها مع الطفل أن يتغير وضع الطفل تماما، لذلك إليك بعض الطرق والأخطاء التي من شأنها أن تصنع طفلا ليس له شخصية وطفلا مريضا نفسيا:

١-الإهانة والنقد.

قد يمارس الأب أو الأم أساليب مختلفة من النقد اللاذع والإهانة وكذلك المقارنات بقصد تحسين حياة الطفل ودفعه إلى الإنجاز أو تغيير أفعاله، ولكن على العكس من ذلك فهي الطريقة الأكثر تدميرا وهي سيئة جدا عما تتخيل، فكم من العبارات التي قالها الآباء في لحظات الغضب بهدف تحفيز الطفل، جعلت الطفل شخصا عاجزا ومريضا نفسيا مدى الحياة مثل الكلمات التالية:

“كل ما تفعله خاطئ وسيء”

“لا يمكنني الاعتماد عليك على الإطلاق”

“أنت غبي وستبقى غبي”

“ابن عمك أكثر مهارة منك”

“لن تنجح أبدا، أنت فاشل.”

فالإهانة والنقد تسبب ما يلي:

يؤدي النقد إلى الشعور بالخجل والعار بشأن ما فعله الطفل، وقد يكون الخطأ بسيطا لا يستدعي كل ذلك.

وينتج عنه ألم نفسي يستمر مع الطفل مدى الحياة، ويتفاقم مع صعوبات الحياة وتراكم الضغوطات، ويزداد عند حدوث التنمر في المدرسة و كذلك مع ضغوطات العمل في المستقبل، مما يثقل كاهله ويتعبه نفسيا، ولا يستطيع التقدم أكاديميا ولا حتى في مجالات الحياة بشكل عام.

و يُصدِر الطفل أحكاما على نفسه ويلوم نفسه، وبذلك تكون قد علمته أن يصدر أحكاما غير عادلة على نفسه منذ الصغر، وأن يمارس جلد الذات، والتقليل من شأن أي إنجاز حققه، وقد يتطور الأمر إلى أن يخشى المحاولة، ويتجنب التطوير أو الوصول إلى أهدافه.

و يدمر الثقة بين الطفل ووالديه، فكيف يمكن للطفل أن يشعر بالأمان والثقة مع الأب أو الأم الذي دوما ما يحطمانه كلما فعل أي شيء خاطئ، بل هو يرى أن حبه حب مشروط يرتبط بسلوكه الحسن فقط.

النقد يضعف إحساس طفلك بالمسؤولية، والنقد يغير نظرة الطفل من التركيز على سلوكه أو الخطأ الذي ارتكبه إلى التفكير في مشاعرك تجاهه ومدى رضاك عنه، وبذلك يبحث عن رضى الناس في شتى شؤون حياته.

الضرب

من منا لم يسمع أحد الأقوال الشهيرة للآباء وللأجداد “لقد تعرضنا للضرب كلنا وتربينا ولم يحدث لنا أي شيء ولم يتم تشخيصنا بأي أمراض نفسية” والحقيقة أنها جملة خادعة للغاية، فمن قال أنك لم تصاب بمرض نفسي؟

فما هو معيار المرض النفسي، وهل نحن جميعا على دراية كافية بالطب النفسي لتحديد مستوى الصحة النفسية لكل شخص أم لا، و إلى أي مدى نحن نعرف عن أنواع الأمراض النفسية و العقلية.

بل إن الدراسات أثبتت أن الضرب يؤثر سلبا على الأطفال لأنه يسبب ما يلي عنده:

يعمل على تطور السلوك العنيف لدى الطفل.

لا تتوقع من الطفل الذي يتم ضربه أن لا يقوم بنفس الفعل مع شخص آخر، بل يمكن أن يستخدم الضرب كطريقة رئيسية للتعامل مع كافة المشاكل والأزمات، تذكر أننا مرآة أطفالنا.

عندما يتعرض الطفل للضرب، فإنه لا يتضرر جسديا فحسب، بل يتأثر نفسيا أيضا، مما يتسبب له في جرح عاطفي لا يلتئم.

يعطي الطفل الذي يتم ضربه أسبابا منطقية عند قيامه بالتنمر وضرب من هم أكبر منه سنا، لذلك لا تتفاجأ إذا ضرب طفلك زملائه في المدرسة، أو تشاجر مع إخوته.

الضرب يقلل من محبة طفلك لك، وهذا سوف تتأكد منه عندما يدخل الطفل في مرحلة المراهقة، و نرجع حينها لنتساءل لماذا الشاب عاق لوالديه، بالطبع هذا ليس مبررا، لكنه أحد الأسباب المنطقية لأفعال المراهقين مع الوالدين، فمن لم يعط الحنان في فترة الطفولة، كيف سيعطيه بعد ذلك.

ينتج عن الضرب طفل معزول عن المجتمع ويشعر بأنه لا يستحق أي شيء، وقد يكبر ويتحول إلى شخصية نرجسية.

الضرب يسبب الاكتئاب والمشاكل التي تتعلق بالوزن، حيث أن الاضطراب النفسي قد يدفع الطفل إلى الانغماس في الأكل للهروب من مشاكله، ثم يكتسب وزنا، وقد يصبح مدمنا على المخدرات لاحقا.

الضرر النفسي الناجم عن الضرب أو الإذلال بمختلف أنواعه يستمر طيلة الحياة ولا يستطيع الطفل أن يتجاوزه، بالإضافة إلى أن الضرب لا ينفع مع الأطفال.

عدم الاستماع إلى الطفل

إذا كنتِ أما ولديك العديد من المسؤوليات من العمل في المنزل وفي الخارج، أو كنتَ أبا وتعود إلى المنزل من العمل وأنت مرهق تماما ولا يمكنك التحدث إلى أي شخص أو سماع أي كلمات، و طفلك يأتي للركض ويقول لك:

“انظر يا أبي ، ما فعلته!»

“ماما! ما رأيك في هذا الرسم الذي رسمته”

و لا ينظر الأب أو الأم إلى الطفل ولا يظهر أي إعجاب أو اهتمام، فبذلك يحزن الطفل ويشعر بعدم التقدير.

قد يحدث هذا كحالة عابرة مرة أو مرتين على فترات طويلة بدون قصد من الوالدين، ولكنه رغم ذلك يؤثر عليهم نفسيا، ولكن تظهر المشكلة الحقيقية عندما تكون عادة، ولا يتم الاستماع إلى الطفل، فعندما يتكرر هذا الفعل من قبل الوالدين وليس في مجرد وقت عابر في ظروف خارجة عن إرادتك.

وعندما يشكو الطفل من المرض أو الألم ولا يحظى بأي اهتمام، وعندما يعاني من زملائه في الفصل ولا يجد من يسانده ويدعمه، ويعتاد على كونه غير مرئي، فيجعله يشعر بالنقص وعدم الجدارة، وإذا لم يكن لدى والديه الوقت للاهتمام به، فهل يمكن أن يكون شخصا ذا أهمية في الحياة؟

ستجد أن الطفل غير المسموع لن يسمعك في المستقبل، وسيفقد الثقة في نفسه وفي إحساسه بقيمة الذات، على العكس من ذلك، عندما يشعر الطفل أنه مسموع وله الأولوية، فإنه سيتولد لديه إحساسا بقيمة الذات والثقة بالنفس.

اكتئاب أحد الوالدين أو كليهما.

كلنا نحمل أعباءً كثيرة على أكتافنا من الأزمة الاقتصادية التي تهز أنحاء العالم إلى جانب مشقة العمل والحياة، والتي يمكن أن تجعلنا مكتئبين وقلقين ومتوترين.

ووجدت بعض المدارس مؤخرا أن هناك الكثير من الأطفال ممن يعانون من مشاكل في التركيز وفي الانتباه وضبط النفس ولديهم سلوكيات قريبة إلى الاكتئاب، بعد البحث عن أسرتهم وجد أنهم يعانون من الآباء المكتئبين، مما يجعلهم حزينين ومكتئبين أيضا.

فهناك علاقة قوية بين سلوكيات الطفل وسلوكيات الوالدين، فيمكن أن يكتسب الطفل الأمراض النفسية من الوالدين، بالإضافة إلى التسبب في الإدمان والعزلة عن المجتمع.

كما أثبتت الكثير من الأبحاث أن الأم المكتئبة لديها قدرة أقل على التفاعل والتواصل مع طفلها، بالإضافة إلى ضعف قدرتها على تلبية وفهم احتياجات الطفل، وبهذا ينشأ الطفل وهو يتصف بما يلي:

غير سعيد.

لا يرغب في تناول الطعام.

نومه صعب للغاية.

كسول.

لا يقتصر الأمر على إصابة الأطفال بالاكتئاب، بل يكبر الطفل ومن ثم يصعب التعامل معه من قبل الوالدين، كما يرفض سلطة أبويه، مما يزيد من شعور الوالدين بالضعف والفشل، ويبدأ علاج هذه المشكلة بعلاج الاكتئاب الذي لحق بالوالدين.

التنمر أو التساهل

عندما ينشأ الطفل في بيئة متساهلة ولا توجد بها أي ضوابط لمعرفة الصواب من الخطأ، فإن هذا يجعل الطفل شخصا لا يفهم ما هي الحدود، ولا ما الذي يجب عليه فعله و ما لا ينبغي فعله، وما هي عواقب الأفعال.

قد يقفز البعض إلى حتمية تربية الأبناء في بيئة حرجة وقاسية من أجل التنشئة والتعلم بشكل جيد، لكن نشأة الطفل في بيئة أسرية قاسية لدرجة أن يتم التنمر عليه، يحد من قدرات الطفل بشكل كبير، و يسبب له مشاكل مثل:

الخوف.

العصيان والعناد.

التوتر.

أفضل النصائح لتربية الأطفال

معظم الآباء إن لم يكن جميعهم يريدون تربية أطفالهم بشكل صحيح، لأن لديهم حب فطري لأولادهم، ولكن تربية طفل يتمتع بالصحة النفسية أمر صعب للغاية، لذلك إليك بعض النصائح التي قد تساعدك على تربية طفلك وتجنب الأمراض والاضطرابات العقلية التي تسببها الأفعال الخاطئة، وتشمل هذه النصائح ما يلي:

استمع وأنصت لطفلك: اجعل طفلك يتحدث في كل شيء، وعن مشاعره وأفكاره، وأنت تستمع له و منتبه له تماما ولا تحكم عليه أبدا أو تغضب، فقد يكون الأمر صعبا في البداية، خاصة إذا كنت شخصا عصبيا، لكن تذكر أنك تحبه حقا ولا تريد أن تدمره نفسيا.

انتقاد الفعل وليس الشخص: بدلا من إهانة الطفل على ما فعله، حاول أن تشرح له بهدوء أن سلوكه خاطئ، وأمره بالتصرف بشكل صحيح ولا تقم باستخدام الضرب أبدا.

تصميم لوحة للمكافآت: إذا كان الطفل هو المسؤول عن فعله الخاطئ، فبالتأكيد يحق له الحصول على مكافأة عندما يسير في الطريق الصحيح، وعندما يتجنب الأخطاء السابقة التي فعلها من قبل.

تجنب التجاهل أو الابتعاد: قد يعاقب الوالدان الابن بالابتعاد أو التجاهل ولكن الأفضل لهما هو توضيح السلوك الخاطئ للطفل مع إظهار الحب له دائما دون قيد ولا شرط.

اترك لهم المجال للخطأ: لا تنزعج من الأخطاء، فلا بأس إذا أخطأ فنحن في الحياة في رحلة تعلم مستمرة وكلنا نرتكب الأخطاء.

أخيرا، تذكر أن الطفل لديه قدرة كبيرة على تذكر الذكريات السيئة أكثر من الإيجابية، لذلك احرص على تكوين أكبر عدد ممكن من الذكريات السعيدة والإيجابية مع طفلك حتى يتمكن من استرجاعها لاحقا، وحتى يستطيع نسيان الإخفاقات والأخطاء التي قد نرتكبها في رحلة تربية أطفالنا.